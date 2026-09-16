Dongfeng lanza en España los nuevos VIGO y MAGE PHEV desde 26.615 y 28.740 euros

Dongfeng lanza los nuevos VIGO y MAGE PHEV desde 26.615 y 28.740 euros - DONGFENG/EP

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dongfeng ha ampliado su gama en España con el lanzamiento de los nuevos VIGO, un SUV 100% eléctrico que parte de 26.615 euros, y MAGE PHEV, su primera propuesta híbrida enchufable en el mercado nacional, disponible desde 28.740 euros.

La compañía asiática ha presentado ambos modelos durante la celebración en Madrid de su primer 'Dongfeng Day', un encuentro que ha reunido a más de un centenar de asistentes entre medios de comunicación, socios y representantes de su red de concesionarios.

Los dos nuevos SUV electrificados se suman al Dongfeng BOX, hasta ahora el único modelo de la marca comercializado en España, teniendo los tres modelos la etiqueta '0' de la DGT. Con estas incorporaciones, la firma amplía su presencia en el mercado español con dos propuestas destinadas a cubrir diferentes necesidades de movilidad.

UN SUV ELÉCTRICO CON HASTA 340 KILÓMETROS DE AUTONOMÍA

El Dongfeng VIGO se adentra con su motorización 100% eléctrica en el segmento SUV con unas medidas de 4,31 metros de longitud y equipado con un motor de 120 kW (163 CV) y 230 Nm de par, asociado a una batería LFP de 51,87 kWh.

Esta configuración le permite homologar hasta 340 kilómetros de autonomía en ciclo combinado o 521 kilómetros en uso urbano. Además, el modelo admite una potencia máxima de carga rápida en corriente continua de 167 kW, con la que puede recuperar del 30% al 80% de la capacidad de la batería en aproximadamente 18 minutos en condiciones ideales.

El vehículo cuenta con un maletero de 500 litros, ampliable hasta 1.040 litros con los asientos traseros abatidos, y añade un compartimento delantero de 49 litros. Entre sus soluciones de diseño destaca un portón trasero dividido, cuya parte inferior puede abatirse horizontalmente y soportar más de 150 kilogramos.

En el apartado tecnológico, el VIGO también incorpora una pantalla central de 12,8 pulgadas, un cuadro de instrumentos LCD de 8,88 pulgadas, Apple CarPlay, carga inalámbrica para teléfonos móviles y cámara de visión de 360 grados, además de diferentes sistemas de asistencia a la conducción.

MAGE PHEV, 299 CV DE POTENCIA Y HASTA 1.200 KM DE AUTONOMÍA

Por su parte, el Dongfeng MAGE PHEV supone la entrada de la marca en el segmento de los híbridos enchufables en España. Este SUV de 4,69 metros de longitud combina un motor de gasolina turboalimentado de 1,5 litros con un propulsor eléctrico para desarrollar una potencia conjunta de 220 kW (299 CV).

El conjunto se completa con una batería de 17 kWh, que permite recorrer hasta 89 kilómetros en modo completamente eléctrico, según el ciclo WLTC (método de homologación en China). La autonomía total alcanza los 1.200 kilómetros, de acuerdo con el mismo ciclo de homologación.

El MAGE PHEV homologa un consumo de 1,49 litros cada 100 kilómetros, mientras que, con la batería agotada, el consumo de combustible se sitúa en 4,8 litros/100 km, lo que le puede convertir en un modelo con atractivo para los conductores españoles fruto de que las cifras en cuanto a consumo son destacables. Asimismo, admite carga en corriente continua a una potencia máxima de 22 kW, con la que recupera del 30% al 80% de la batería en 31 minutos.

El modelo ofrece cinco plazas y un maletero de 525 litros, ampliable hasta 1.846 litros. En el interior incorpora una pantalla central táctil de 14,6 pulgadas y un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas, junto con Apple CarPlay y diversos asistentes de conducción, entre ellos control de crucero adaptativo, frenada autónoma de emergencia y asistente de mantenimiento de carril.

DONGFENG AMPLÍA SU RED EN ESPAÑA

La llegada de estos dos modelos permite a Dongfeng reforzar su oferta en España, que hasta ahora estaba formada por el BOX, un compacto eléctrico equipado con una batería de 42,3 kWh y hasta 340 kilómetros de autonomía WLTP.

La marca cuenta actualmente con 25 concesionarios oficiales en España y prevé cerrar el presente año con 30 puntos de venta, con el objetivo de alcanzar los 45 en 2027.

Además, Donfeng asegura que toda su gama está respaldada por una garantía de siete años o 300.000 kilómetros para el vehículo, mientras que la cobertura de la batería de alta tensión y del sistema eléctrico de propulsión se extiende hasta diez años sin límite de kilometraje.