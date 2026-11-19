Archivo - Dos de cada diez vehículos de ocasión vendidos en España tienen más de 20 años, según Solera - MOTOROCASIÓN VIGO - Archivo

Los coches se retiran al desguace con una edad media de 21 años MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos de cada diez vehículos de ocasión (VO) vendidos en España tienen más de 20 años, una edad que se aproxima a la media de retirada de los coches al desguace, situada en 21 años, según datos de AUTOonline, plataforma de Solera, difundidos con motivo del 'Congreso eXpoGanvam' celebrado este miércoles en Madrid.

Esta situación refleja el envejecimiento del parque automovilístico español, aunque también representa una oportunidad de negocio para concesionarios y empresas de compraventa en un segmento que AUTOonline ha denominado 'coches ninis'.

En concreto, la compañía considera que los vehículos más antiguos pueden encontrar una segunda salida comercial a través de su identificación, valoración y posterior venta mediante subastas 'online'.

Para ello, la plataforma de AUTOonline utiliza los datos y la tecnología de Solera con el objetivo de facilitar una valoración precisa, agilizar las operaciones y garantizar que los vehículos cuentan con toda la documentación necesaria.

Además, este segmento también ofrece oportunidades para el negocio de la posventa, especialmente en el ámbito de los reacondicionamientos. Según las estimaciones de la compañía, este mercado tiene un potencial de 166 millones de euros, con un coste medio de 307 euros por vehículo.

OTRAS OPORTUNIDADES EN EL MERCADO

No obstante, AUTOonline identifica otras oportunidades comerciales más allá de los vehículos de más de 20 años. Entre ellas figuran los coches abandonados, que se estiman en unos 76.000 en España, una parte de ellos localizados en talleres; los vehículos robados, que rondan los 33.000 al año, de los que se recupera aproximadamente la mitad; y los denominados coches 'zombie', aquellos que circulan sin seguro o sin la ITV en vigor, que representan el 8% del parque automovilístico.

En este contexto, el director de Posventa de Solera, Javier Santos, ha señalado que existe un segmento de vehículos usados de más de 20 años, otros con menor antigüedad pero elevado kilometraje y unidades declaradas siniestro total o próximas al desguace que representan una oportunidad de negocio todavía poco aprovechada.

"Comprar un coche no necesariamente significa conducirlo, sino, por ejemplo, dar una segunda salida a través de sus piezas", ha explicado Santos, quien ha defendido la necesidad de buscar alternativas comerciales para estos vehículos más allá de su apariencia o de su posible valor como automóvil.