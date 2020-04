Dos trabajadores de Toyota y Nissan en Japón, infectados por coronavirus

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las compañías automovilísticas Toyota y Nissan han informado de que dos de sus empleados japoneses han dado positivo en coronavirus, por lo que uno de ellos está en la actualidad hospitalizado y el otro se encuentra pasando la cuarentena en su hogar.

En un comunicado, Toyota ha explicado que un trabajador de su planta de Aichi (Japón) dio positivo en Covid-19, después de desarrollar fiebre el pasado lunes 30 de marzo, por lo que el día 2 de abril tuvo que ser traslado al hospital, donde todavía permanece.

Dicho empleado estuvo en las instalaciones de Toyota por última vez el día 25 de marzo, ya que después pasó un fin de semana libre en Tokio, por lo que no tuvo contacto con sus compañeros después de registrar fiebre. No obstante, Toyota desinfectó sus instalaciones y ha pedido a sus compañeros de piso, que trabajan también en la planta, que no acudan a su puesto de trabajo.

Este caso se une a los ya anunciados por Toyota en el mes de marzo, después de que dos de sus empleados de esta misma fábrica diesen positivo en Covid-19, lo que obligó a poner en cuarentena a 33 miembros de su plantilla.

Por su parte, Nissan también ha informado de que uno de sus trabajadores de su sede central de Yokohama (Japón) ha dado positivo en coronavirus y resaltó que este se encuentra recuperándose en su casa.

El empleado enfermó el 23 de marzo, aunque no acudió a la planta de Nissan desde el 20 de ese mes. La compañía ha confirmado que no tuvo contacto con sus compañeros y los empleados de oficina ya teletrabajan desde el 27 del mes pasado para evitar contagios.

La pandemia de coronavirus, que se extiende ya por 183 países, ha dejado a nivel global unos 70.000 fallecidos por el momento, mientras que el número de contagios se acerca a los 1,3 millones, después de superar el jueves de la semana pasada el umbral del millón.