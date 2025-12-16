DS Automobiles abre pedidos en el DS 3, Nº4 y DS 7 con la edición limitada 'Performance Line' en España

DS Automobiles abre pedidos para los DS 3, Nº4 y DS 7 con la edición limitada 'Performance Line' - DS AUTOMOBILES

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La marca francesa DS Automobiles ha abierto este martes los pedidos para sus modelos DS 3, Nº4, DS 7, que contarán con el nuevo acabado 'DS Performance Line', inspirado en el diseño del DS E-Tense FE25 que compite en Fórmula E. Hasta febrero no estarán disponibles en los concesionarios de la marca.

Esta edición destaca por su decoración especial con los colores dorado y negro clásicos en competición de DS y su gran variedad de equipamiento en estos tres modelos.

DS 3 'PERFORMANCE LINE'

El DS 3 actualiza en esta versión su aspecto hacia una variante más dinámica, con un acabado exclusivo en el pilar 'C' que recoge un motivo del monoplaza de Fórmula E. En el capó, una insignia especial 'DS Performance Line' muestra edición de acabado, las cubiertas de espejos retrovisores en color dorado satinado, la parrilla negra con insignia también dorada y el techo bitono negro de serie enfatizan su elegancia. En la parte trasera, el número '3' en el mismo dorado satinado, en el portón, refuerza esta firma distintiva.

De serie, este modelo cuenta llantas de 17 pulgadas negras con toques dorados, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, cámara de visión 360º y detector de ángulo muerto, y un salpicadero y asientos con calefactables tapizados en 'Alcántara'.

Este modelo parte desde 36.150 euros en la versión híbrida, mientras que el DS 3 E-Tense eléctrico está disponible desde 43.450 euros.

Nº4 'PERFORMANCE LINE'

El DS Nº4 en el tope de gama 'Performance Line' inaugura un nuevo frontal con una nueva iluminación LED y unos 'colmillos' que ya dispone este vehículo en versiones de acabado inferiores. Cuenta con llantas de aleación 19 pulgadas 'Minneapolis' (negras) para las versiones híbrida, híbrida enchufable y diésel, o llantas de aleación 'Zurich0 de 19" (negras y corte diamante) para la versión eléctrica.

Este nueva configuración se expresa con el emblema 'DS Performance Line' en el capó, los bujes y cubiertas de los retrovisores en dorado satinado o la decoración exclusiva del pilar C con el motivo del monoplaza de Fórmula E. En el interior, los asientos 'Alcántara' y las inscripciones 'DS Performance Line' en el salpicadero crean un entorno deportivo y premium.

Esta edición exclusiva sale desde hoy al mercado desde 40.300 euros en el Nº4 híbrido, mientras que el precio para la gama híbrida enchufable y eléctrica estará disponible desde 47.100 euros.

DS 7 'PERFORMANCE LINE'

El modelo SUV de la marca francesa también recibe ciertos retoques en este 'tope de gama', con el emblema 'DS Performance Line' en el capó al igual que en los otros modelos, parrilla negra con insignia DS dorada satinada, el número '7' también en dorado satinado en el portón, y cubiertas doradas de los retrovisores exteriores.

Al igual que el Nº4, está equipado con llantas de aleación 'Silverstone' de 19 pulgadas en color negro, asientos de 'Alcántara' en color negro, el sistema de conducción adaptativo 'Drive Assist' de DS y la insignia de la terminación en el salpicadero.

El DS 7 con motor diesel BlueHDi de 130 CV de potencia cuenta con un precio de partida de 50.150 euros.