DS Nº4, un compacto híbrido que apuesta por la eficiencia sin renunciar al lujo - DS/EP

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El mercado español lleva varios años inclinándose hacia las mecánicas electrificadas y, dentro de ellas, los híbridos autorrecargables se han convertido en una de las opciones más demandadas por los conductores que buscan reducir consumos sin dar el salto definitivo al vehículo eléctrico.

En este escenario aterrizó a finales del año pasado el DS Nº4, el compacto de la firma francesa con 145 caballos de potencia combinada conformado por batería de 48 voltios, un motor eléctrico de 21 kW (28 CV) y un propulsor térmico tricilíndro turbo de 136 CV . El conjunto se asocia a una transmisión automática de seis velocidades que permite al Nº4 alcanzar los 200 km/h y acelerar de 0 a 100 km/h en 9,5 segundos.

Además, entre sus principales característisticas detaca la etiqueta ECO de la DGT y una autonomía que puede superar los 900 kilómetros sin necesidad de repostaje.

La versión híbrida del DS Nº4 parte en España de 38.300 euros al contado con el acabado Pallas, mientras que el precio asciende hasta los 44.500 euros en la terminación tope de gama Étoile Nappa.

La gama se completa con alternativas eléctrica e híbrida enchufable, e incluso con motorización diesel, aunque es precisamente el híbrido autorrecargable el que puede encontrar un mayor recorrido entre los conductores que buscan una transición progresiva hacia la electrificación.

CONSUMOS RAZONABLES

La principal característica del sistema híbrido está en su capacidad para aprovechar la propulsión eléctrica en el uso cotidiano, sobre todo en la conducción urbana. En una velocidad inferior a 30 km/h, el motor de combustió no opera y se circula en eléctrico, lo que hace que en el motor de eleva la velocidad, haya un pequeño retraso de un segundo para que entre el motor de combustión y el vehículo coja más velocidad.

Aunque la compañía homologa 5,2 litros cada 100 kilómetros, los datos probados con el vehículo se elevaron entre los 6,3-6,5 l/100 kilómetros tras haber recorrido unos 600 kilómetros de recorrido (el 80% de ellos en carretera y siguiendo las normas de seguridad pertinentes). Mientras que es un modelo que en carretera funciona por debajo de los 6 litros de combustible de media, en ciudad el consumo sí que es superior a este número y se necesita utilizar bastante el freno motor para rebajar el consumo.

UN COMPACTO DIFERENTE

El DS Nº4 pretende diferenciarse del resto de sus competidores mediante una imagen más sofisticada que la de otros modelos compactos. Con 4,40 metros de longitud, 1,87 metros de anchura y 1,49 metros de altura, el modelo presenta unas proporciones que combinan una silueta relativamente baja con una carrocería de aspecto más robusto y musculoso.

En el frontal destaca una nueva firma luminosa LED con terminaciones en una especie de 'colmillos' que se extienden desde los extremos hacia el logotipo DS y una parrilla rediseñada respecto a la generación anterior. En la parte trasera, los pilotos LED con un patrón de escamas en relieve grabadas mediante láser aportan otro de los elementos distintivos del modelo.

Las llantas de aleación de 19 pulgadas forman parte del equipamiento de serie y pueden alcanzar las 20 pulgadas en las versiones superiores.

UN INTERIOR PENSADO PARA VIAJAR

El planteamiento continúa en el habitáculo. El cuadro de instrumentos incorpora una pantalla de 10,25 pulgadas, mientras que el sistema multimedia se articula en torno a una pantalla central de 12 pulgadas, mientras que el selector de la transmisión automática situado en la consola central cuenta con un diseño sencillo a la par que premium.

Pero es en los elementos destinados al confort donde DS intenta marcar distancias. Los asientos delanteros incorporan regulación eléctrica, calefacción, ventilación y función de masaje, desde las versiones intermedias de acabado, mientras que las ventanillas tintadas contribuyen tanto al aspecto exterior como al aislamiento acústico del habitáculo.

El maletero ofrece 430 litros en la versión híbrida, una capacidad superior a la de las variantes eléctrica e híbrida enchufable, que disponen respectivamente de 390 y 360 litros.

La gama del DS Nº4 se estructura en los acabados Pallas, Performance, Étoile y Étoile Nappa, aunque la disponibilidad varía en función de la motorización. El modelo también puede equipar los paquetes Confort y Tech, además de elementos opcionales como el techo panorámico o el portón trasero motorizado con apertura manos libres. Por último, DS ofrece hasta 8 años de garantía o 200.000 kilómetros a sus clientes.