Ebro entra en Portugal de la mano de la lusa Grupo MCoutinho

BARCELONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ebro EV Motors ha cerrado su entrada en Portugal a través de un acuerdo con el grupo luso Grupo MCoutinho, "uno de los líderes del sector en el país luso, con una de las más amplias ofertas de marcas y servicios automovilísticos", ha explicado la marca este martes en un comunicado.

Así, la compañía lusa será la representante oficial de Ebro en Portugal, siendo responsable de la importación, venta, posventa y servicios integrales de la marca española en el país, según el acuerdo firmado este martes en la planta de Ebro en la Zona Franca, en Barcelona.

Los planes iniciales pasan por alcanzar 10 puntos de venta en Portugal antes de que acabe el año, en los que se comercializará toda la gama de vehículos, así como la creación de un equipo propio de Ebro que se integrará en la estructura del Grupo MCoutinho.

Durante la firma, el presidente de Ebro, Rafael Ruiz, ha señalado que este acuerdo supone "un paso estratégico en la internacionalización de la compañía de la mano de un socio de primer nivel en el sector, con amplia experiencia e implantación en Portugal, que nos va a permitir tener presencia en toda la Península Ibérica".

Desde la compañía lusa, el consejero delegado del grupo, António Coutinho, ha indicado que Ebro "representa una oportunidad para acelerar la transformación de nuestra cartera y crear una sólida propuesta de valor para los clientes en Portugal".