Archivo - El presidente de EBRO EV Motors, Rafael Ruiz, posa para Europa Press en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ebro cerró los nueve primeros meses del año con una facturación de 470,3 millones de euros, un 116% más que en el mismo periodo del año anterior y en línea con el objetivo comunicado de acabar el año en el rango de 650-700 millones.

La compañía ha explicado en un comunicado este jueves que el Ebitda no auditado fue de 7,1 millones negativos, ya que contabiliza una provisión por dióxido de carbono de 8,9 millones, adoptando el principio de prudencia.

Esta provisión está asociada al mix de ventas por fuente de energía que Ebro registre en el periodo 2026-2027 y puede ser revertida a medida que gane peso el porcentaje de ventas de vehículos electrificados con niveles de emisiones más reducidos.

El presidente de Ebro Motos Group, Rafael Ruiz, ha explicado que los primeros nueve meses del año "han servido para ratificar la excelente evolución comercial" de la marca.

"Ebro continúa reforzando su presencia en los segmentos de mercado donde opera a través de una evolución constante de sus modelos y la densificación de la red de concesionarios, tanto en España como en otros mercados", ha añadido.

VENTAS

Ebro cerró el periodo con 20.088 unidades vendidas en España, "prácticamente triplicando el dato del año anterior" y alcanzando el 2,2% de cuota de mercado.

Además, ha explicado que las ventas en los mercados internacionales "continúan creciendo" y suponen más del 3% de las operaciones realizadas.

La compañía ha explicado que las ventas totales fueron de 21.889 unidades, de las que 3.176 son ventas temporales, que "no se contabilizan como ingreso en la cuenta de resultados hasta que los vehículos son recomprados y vendidos posteriormente como vehículos de ocasión".

En este sentido, el número de vehículos de ocasión vendidos en el periodo enero-septiembre alcanzó las 784 unidades, de las cuales 783 son de combustión.