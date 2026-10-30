Ebro inicia su actividad en Croacia con la apertura de un concesionario en Zagreb

Concesionario de Ebro en Zagreb (Croacia) - EBRO

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ebro ha iniciado su actividad en Croacia con la apertura de un concesionario en el centro comercial Poslovni Centar Heinzelova de Zagreb, informa en un comunicado este viernes.

El local cuenta con las áreas de exposición y venta de vehículos y un taller autorizado de servicio posventa, y "constituye el punto de partida para el desarrollo de la marca en el mercado croata".

El lanzamiento se ha realizado en colaboración con Auto Hrvatska, que es el importador y representante oficial de Ebro en Croacia y Eslovenia.

El plan de expansión de la empresa contempla establecer una red de ocho centros comerciales y de servicio durante los próximos doce meses, con el objetivo de ampliar progresivamente la cobertura territorial de Ebro.

El presidente de Ebro Motors Group, Rafael Ruiz, ha explicado que la alianza les permite "afrontar con confianza nuestro desarrollo en Croacia y preparar nuestra llegada a Eslovenia en 2027".