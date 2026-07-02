Ebro matricula 2.808 unidades este junio, un 220,2% más que el año anterior

Gama de Ebro - EBRO

BARCELONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ebro ha cerrado el mes de junio matriculando 2.808 vehículos, un 220,2% más que en junio de 2025, mientras que el acumulado del primer semestre alcanza 13.939 matriculaciones, lo que representa un incremento del 276,9% respecto al mismo periodo del año anterior.

En este sentido, la venta a particulares ha supuesto el 75% de las matriculaciones de Ebro, "lo que refleja la buena acogida de sus modelos entre los clientes privados", informa la compañía en un comunicado este jueves.

Además, el mercado español registró 128.426 matriculaciones en junio (+7,8%) y 647.711 unidades en el primer semestre (+6,2%), "consolidando la recuperación del sector y el creciente protagonismo de los vehículos electrificados".

El ceo de Ebro Motors, Pedro Calef, ha afirmado que cerrar el primer semestre cerca de las 14.000 matriculaciones supone un hito extraordinario: "Seguimos creciendo con una gama cada vez más completa, una producción industrial consolidada en Barcelona y una clara vocación de seguir siendo una referencia de la nueva automoción española".

MODELOS

El Ebro s700 ha sido el modelo más matriculado de la marca durante junio con 1.385 unidades, elevando su acumulado anual hasta 4.987 vehículos, mientras que el s400 matriculó 1.024 unidades y alcanza 6.063 unidades en lo que va de año.

El s800 registró 221 matriculaciones y acumula 1.731 unidades en el semestre, mientras que el recientemente incorporado Ebro s900 alcanzó 178 matriculaciones durante el mes y suma 1.158 unidades desde su lanzamiento.