Ebro Motors Group EV pone en marcha una nueva línea productiva en la planta de Barcelona

Imagen de la planta - EBRO MOTORS GROUP EV

BARCELONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ebro Motors Group EV ha puesto en marcha una nueva línea de producción en su planta de Barcelona, que permitirá triplicar su capacidad productiva hasta los 250 vehículos al día, informa este lunes en un comunicado.

La línea, bautizada como M1, forma parte de una inversión global en la planta de hasta 150 millones de euros, con el objetivo de modernizarla, robotizarla y desarrollar nuevas capacidades productivas.

Con una longitud total de 696 metros y 97 estaciones de trabajo de 7 metros cada una, los operarios trabajan en esta línea en equipos asistidos por sistemas robotizados de suministro de componentes, con un tiempo total de producción de un vehículo de aproximadamente 1,15 horas, y permite fabricar hasta 5 modelos diferentes.

Según el presidente de Ebro Motors Group, Rafael Ruiz, la puesta en marcha de la línea M1 representa el compromiso de la compañía en invertir en la incorporación de nuevas capacidades industriales, impulsar la producción local y desarrollar una red de proveedores cada vez más amplia.

La planta de la empresa en Barcelona cuenta con más de 200 robots implicados en diferentes procesos industriales, y está trabajando en la incorporación progresiva de la soldadura y pintura, lo que permitirá incrementar el valor añadido generado en la ciudad y ampliar el proceso de localización de proveedores locales en la cadena de suministro.