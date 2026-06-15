Ebro pone en marcha un asistente inteligente para reforzar su servicio posventa

Ebro refuerza su servicio posventa - EBRO

BARCELONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ebro ha puesto en marcha Sofia, su nueva asistente inteligente concebida para acompañar a los profesionales de la red de la firma española en los procesos de diagnóstico, reparación y soporte técnico de sus vehículos, informa este lunes en un comunicado.

La herramienta, pensada para un uso en el entorno del taller y asistencia posventa, "nace con el objetivo de agilizar la resolución de incidencias y facilitar el acceso a información técnica estructurada durante la intervención sobre el vehículo".

Sofia se integra como una solución conversacional capaz de responder consultas técnicas de forma natural, orientar al usuario en procedimientos oficiales y ayudar en el análisis de códigos de diagnóstico de incidencias (DTC).

La herramienta permite seleccionar motorización, versión y documentación asociada para contextualizar cada consulta, y está diseñada para asistir al técnico durante el proceso de diagnóstico.

INFORMES DE DIAGNOSIS

A partir de la información disponible, la herramienta identifica posibles códigos de avería, relaciona síntomas, propone líneas de comprobación y permite adjuntar documentación técnica, como informes de diagnosis en PDF.

Sofia también contempla la generación y consulta de boletines técnicos, así como recomendaciones asociadas a la intervención, entre ellas revisión periódica, actualización de software, análisis de conducción u optimización de ruta, según se muestra en la interfaz del sistema.