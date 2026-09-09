Ebro relanza la campaña 'Días Ebro' con promociones adicionales en los modelos híbridos

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BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ebro ha relanzado la campaña promocional 'Días Ebro', que contempla promociones en toda la gama de vehículos de la compañía, aunque ha destacado las ventajas adicionales disponibles para los modelos híbridos enchufables, informa en un comunicado este miércoles.

La oferta estará vigente hasta el 21 de septiembre, y los modelos híbridos enchufables contarán con un descuento adicional de 1.000 euros, lo que deja el Ebro s700 PHEV a partir de 25.990 euros, el s800 PHEV, desde 30.990 euros; y el s900 PHEV, desde 41.590 euros.

Además, los nuevos clientes de todas las gamas, incluidas las de combustión, accederán a un primer mantenimiento del vehículo gratuito durante la promoción, y los concesionarios contarán también con acciones especiales.