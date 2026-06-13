Archivo - EBRO s800, el SUV de siete plazas 'español' que apuesta por el confort y tecnología, desde 36.990 euros - EBRO - Archivo

MADRID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El EBRO s800 fue el segundo modelo de la compañía española tras su relanzamiento en el año 2023, aunque este modelo no comenzó su producción en serie hasta inicios del año 2025 en la antigua fábrica de Nissan en la Zona Franca de Barcelona

Este modelo es el segundo con mayores proporciones de la firma hasta el momento, además de ser uno de los tres ejemplares electrificados de la marca gracias a su tecnología híbrida enchufable.

Un SUV familiar que destaca por su gran capacidad interior y un elevado nivel tecnológico, con precios al contado de salida inferiores a los 40.000 euros, concretamente desde los 36.990 euros en su acabado 'Premium' y desde 38.990 euros en la tope de gama 'Luxury'.

MÁS DE 1.100 KM DE AUTONOMÍA

En el apartado mecánico, el nuevo EBRO s800 monta bajo el capó un motor térmico 1.5 TGDI de 143 CV (105 kW) con dos motores eléctricos: uno de 82 CV (60 kW) y otro de 204 CV (150 kW) y 310 Nm como propulsor principal. La potencia conjunta alcanza los 279 CV (205 kW), mientras que el par total asciende a 365 Nm, con una transmisión que combina los tres motores.

En prestaciones, esto se traduce en una aceleración de 0 a 100 km/h en 8,5 segundos y una velocidad máxima de 180 km/h en carretera.

Sus grandes proporciones (4,72 metros de largo, 1,86 metros de ancho y una altura de 1,70 metros), le permiten una autonomía eléctrica de 90 kilómetros y hasta 1.100 kilómetros gracias a la batería de 18,4 kWh, la cual puede cargarse admite potencias de 40 kW en corriente continua capaz de completarse del 20% al 80% en menos de media hora.

Con la batería cargada, su consumo homologado es de apenas 0,7 l/100 km, pero una vez terminada la batería, el consumo de gasolina es superior a los 8 litros con el peso extra de la batería.

DISEÑO PREMIUM 'ESPAÑOL'

El diseño exterior del EBRO s800 combina líneas robustas con elementos orientados a reforzar su imagen tecnológica y familiar.

Entre los rasgos más destacados figuran la gran parrilla octogonal frontal, las manetas enrasadas que se despliegan automáticamente al acercarse al vehículo, los pilotos traseros unidos mediante una firma luminosa continua y las cuatro salidas de escape visibles, un elemento poco habitual en este segmento.

En el habitáculo, la marca ha apostado por una estética minimalista con materiales de apariencia premium. También destacan los acabados metálicos mecanizados, la iluminación ambiental configurable y la tapicería Eco-Skin disponible de serie.

Gracias a una distancia entre ejes de 2,71 metros y a la plataforma T1X desarrollada por el Grupo Chery, el modelo ofrece una configuración interior de siete plazas (2+3+2) y una capacidad de carga de hasta 889 litros con cinco asientos operativos (1.930 litros con las dos filas traseras abatidas), que le permiten ser uno de los modelos con mejores proporciones del segmento D.

Una de las principales novedades del s800 es su apuesta tecnológica. El SUV incorpora un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas y una pantalla central táctil de 15,6 pulgadas. El sistema es compatible de forma inalámbrica o mediante cable con Apple CarPlay y Android Auto.

Además, el modelo incorpora una visión panorámica de 540 grados gracias a una combinación de cámaras delanteras, traseras y de visión envolvente, capaz de generar vistas tridimensionales del vehículo para facilitar las maniobras.

Asimismo, equipa hasta nueve airbags y una batería de 24 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS). Entre ellos figuran el frenado automático de emergencia, el control de crucero adaptativo, la asistencia de mantenimiento de carril, el detector de ángulo muerto, el asistente para atascos y el sistema de monitorización del conductor.

DOS ACABADOS Y HASTA SIETE AÑOS DE GARANTÍA

La gama del EBRO s800 se articula en torno a dos niveles de acabado: Premium y Luxury.

Desde la versión de acceso se incluyen llantas de aleación de 19 pulgadas, faros LED automáticos, asientos delanteros eléctricos calefactados, climatizador bizona, sistema de sonido Sony, conectividad Apple CarPlay y Android Auto, acceso y arranque sin llave, así como la totalidad de los sistemas ADAS.

La terminación Luxury añade elementos como techo panorámico, portón eléctrico, Head-Up Display, asientos delanteros con ventilación, memoria y masaje, sistema avanzado de calidad del aire y un equipo de sonido Sony ampliado con 12 altavoces.