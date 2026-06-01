EBRO triplica sus ventas y supera las 2.400 matriculaciones en mayo

Archivo - EBRO alcanza el 3,2% de cuota entre particulares y supera las 2.400 matriculaciones en el mes de mayo - EBRO - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

EBRO, la marca del grupo Chery afincada en España, cerró el pasado mes de mayo con un total de 2.416 matriculaciones en España, lo que le permitió triplicar sus ventas con respecto al mismo mes del año anterior (+206,6%), alcanzar una cuota del 2,16% del mercado nacional de turismos y reforzar su posición en el sector automovilístico español, según los datos de ventas publicados este lunes la compañía.

La marca destaca especialmente su evolución en el canal de particulares, donde registró 1.563 matriculaciones y alcanzó una cuota de mercado del 3,2%, consolidando así su crecimiento entre los clientes privados y reforzando su posicionamiento como una alternativa cada vez más relevante en el mercado doméstico.

La compañía acumula en España ya más de 11.100 matriculaciones en lo que va de año, lo que supone casi cuadriplicar sus datos con respecto al año pasado (+294%), y supera las 23.500 unidades comercializadas desde la reactivación de su actividad industrial y comercial en la antigua planta de Nissan de la Zona Franca de Barcelona.

Por otro lado, en un contexto en el que se matricularon 111.894 turismos en España durante el pasado mes, Ebro también contabilizó 1.946 unidades en el canal combinado de particulares y empresas, lo que representa una cuota del 2,4%, mientras que en el canal de alquiler (rent a car) registró 470 matriculaciones, equivalentes a una cuota del 1,6%.

EL S400, EL MODELO MÁS BUSCADO EN EBRO

Por modelos, el EBRO s400 volvió a situarse como el vehículo más vendido de la marca durante mayo, con un total de 1.108 matriculaciones gracias a su motorización híbrida, la más demandada hasta el momento en el mercado automovilístico español.

El fabricante atribuye este resultado a la buena acogida de este SUV compacto electrificado, que se ha convertido en uno de los principales impulsores de la evolución comercial de la compañía.

La gama electrificada mantuvo asimismo un peso relevante en las ventas de la marca. Durante mayo se matricularon 389 unidades del nuevo EBRO s700 HEV --con una buena acogida en sus primeros meses con la motorización híbrida--, 365 entregas del s700 PHEV, 293 operaciones del s800 PHEV y 182 para el 'buque insignia' de la firma, el s900 PHEV.

Por su parte, las versiones de combustión registraron 45 matriculaciones en el caso del s700 y 34 unidades del s800.

La compañía considera que estos resultados evidencian la creciente aceptación de su estrategia multitecnología, basada en una oferta de vehículos SUV con motorizaciones híbridas, híbridas enchufables y de combustión, orientada a cubrir diferentes necesidades de movilidad y apoyada en atributos como el diseño, la seguridad y la relación calidad-precio.

El consejero delegado de EBRO Motors, Pedro Calef, afirmó que los resultados obtenidos en mayo reflejan una evolución "sólida y equilibrada" de la marca en el mercado español.

"Seguimos avanzando con paso firme en el desarrollo de EBRO dentro del mercado español. Los resultados de mayo reflejan una evolución sólida y equilibrada, manteniendo nuestra cuota de mercado mientras avanzamos hacia un modelo de crecimiento sostenible, priorizando la calidad de las matriculaciones y la fortaleza del canal particular", ha señalado Calef.

Asimismo, Calef aseguró que la compañía continúa construyendo un proyecto industrial y comercial a largo plazo, basado en un crecimiento sostenible y una visión "responsable y realista" del mercado.

De cara al segundo semestre del año, EBRO prevé continuar reforzando su presencia comercial mediante la ampliación de su red de concesionarios, con el objetivo de superar las 110 localizaciones antes de finalizar 2026, así como impulsar una gama de productos cada vez más amplia y adaptada a las necesidades del mercado español.