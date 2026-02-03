Iberdrola | bp pulse impulsan la economía circular con baterías de segunda vida en cinco hubs de recarga

Iberdrola | bp pulse avanza con su plan de economía circular con baterías de segunda vida en cinco hubs de recarga ultrarrápida - IBERDROLA

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola | bp pulse han impulsado su plan de economía circular con la integración de sistemas de almacenamiento de energía con baterías provenientes de vehículos eléctricos en cinco de sus 'hubs' de recarga ultrarrápida, informó la compañía.

En concreto, estos cinco 'hubs' de la 'joint venture' de ambas compañías en movilidad sostenible, que suma ya más de 2.100 puntos de recarga operativos en la Península Ibérica, son los de Cambrils, A Gudiña, Loja 1, Loja 2 y Roda de Andalucía.

Los sistemas de almacenamiento, diseñados y fabricados por la tecnológica española BeePlanet Factory, permiten una reducción de emisiones de entre 60 y 90 kilogramos de CO2 por cada kilovatio hora (kWh) instalado.

Además, la 'joint-venture' destacó que esta tecnología de vanguardia nacional "garantiza la potencia necesaria para la recarga ultrarrápida, incluso en ubicaciones con limitaciones de potencia en la red eléctrica, asegurando disponibilidad y eficiencia energética".

De esta manera, la solución optimiza el ciclo de vida de las baterías de automoción, que habrían tenido que ser desechadas si no se hubieran reutilizado en estos sistemas de almacenamiento para aplicaciones estacionarias, y su uso permite desplazar la necesidad de fabricar nuevas unidades, evitando la extracción de materias primas críticas y reduciendo los impactos ambientales asociados a la fabricación y transporte de componentes.

El director general de Iberdrola | bp pulse, Pablo Pirles, consideró esta colaboración con BeePlanet Factory supone "un paso clave" en el compromiso de la empresa "por una movilidad eléctrica más sostenible y eficiente".

"Al integrar baterías de segunda vida en nuestra red de recarga ultrarrápida reducimos significativamente las emisiones y el consumo de recursos a la vez que apoyamos el desarrollo de tecnología española innovadora. Creemos que la transición energética debe ser circular, local y responsable", dijo.