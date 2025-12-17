La V edición de los Premios Compromiso consolida la sostenibilidad como eje clave en la posventa - SERNAUTO

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto) y la Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos, Recambios, Neumáticos y Accesorios para Automoción (Ancera), junto con las asociaciones de talleres Cetraa y Conepa, y con la colaboración de Motortec, han celebrado la quinta edición de los Premios Compromiso con la Sostenibilidad en la Posventa.

La ceremonia reunió a los principales representantes del ecosistema de la posventa de automoción para poner en valor el trabajo de aquellas empresas que, a lo largo de 2024 y 2025, han desarrollado iniciativas con impacto positivo en el entorno, en las personas o en la mejora del sector a través de la innovación sostenible.

Como novedad en esta edición, las entidades organizadoras han incorporado una nueva categoría dirigida a los Aliados Estratégicos (empresas de servicios tecnológicos o de formación vinculadas al sector) con el objetivo de reconocer también sus mejores prácticas en sostenibilidad y su contribución al ámbito de la posventa.

Uno de los momentos más destacados de la gala fue la entrega del Premio Honorífico, que en esta edición recayó en la Unidad Militar de Emergencias (UME). Las asociaciones promotoras de los Premios Compromiso concedieron este reconocimiento a la UME por su papel como referente nacional e internacional en la gestión de situaciones críticas, como la DANA en la Comunidad Valenciana o los incendios registrados el pasado verano.

La edición de este año incorporó también un componente solidario para subrayar que la sostenibilidad en la posventa también implica contribuir al desarrollo social. En este contexto, se destacó el proyecto de Karit, una ONG vinculada a la Familia Carmelita, que está impulsando en Burkina Faso una escuela de formación de mecánicos para jóvenes en situación de extrema vulnerabilidad.

CELEBRANDO EL COMPROMISO SOSTENIBLE DE LA POSVENTA

La jornada también contó con las intervenciones institucionales de Benito Tesier, presidente de la Comisión de Recambios de Sernauto; Nines García de la Fuente, presidenta de Ancera; Miguel Pérez, presidente de Cetraa; Teodoro Lobato, presidente de Conepa, y David Moneo, director de Ifema Movilidad. Todas ellas destacaron la importancia de seguir avanzando en sostenibilidad como palanca de competitividad, transformación y reputación para el sector.

Como en ediciones anteriores, los proyectos han sido evaluados por un jurado integrado por representantes de destacadas entidades como CEOE, cepyme, Fundación máshumano, Fundación Seres, Sigaus, Fundación Haz y la Fundación Repsol.