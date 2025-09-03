Ekaterina Ruperti, nueva directora financiera de Alphabet España

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alphabet, compañía de renting y movilidad corporativa del Grupo BMW, ha nombrado a Ekaterina Ruperti, hasta ahora directora financiera de BMW Financial Services en India, como nueva directora financiera en España.

Ruperti reportará directamente al consejero delegado de Alphabet España, Alberto Copado, y será la máxima responsable de la planificación financiera y la gestión económica de la empresa.

La nueva directora financiera de Alphabet en España lleva ligada al Grupo BMW desde hace más de 13 años. Durante este tiempo ha desempeñado diferentes funciones en áreas financieras de empresas del grupo tanto en Alemania como en India.

Durante su carrera profesional, Ekaterina Ruperti ha desempeñado diferentes roles relacionados con servicios al cliente, finanzas corporativas y tesorería o gestión de riesgos financieros, entre otros, en organizaciones internacionales como Deutsche Bank y Moody's en Londres, o en el banco HypoVereinsbank en Moscú.

"Es un privilegio unirme a Alphabet en un momento de crecimiento y fortaleza financiera sin precedentes. Mi compromiso es consolidar esta posición y asegurar que sigamos generando valor sostenible e impulsando el éxito actual de la compañía", ha afirmado.