Electra y BYD firman un acuerdo para promover la recarga ultrarrápida de vehículos eléctricos

Archivo - Un punto de carga de Electra - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Electra, compañía de desarrollo e instalación de puntos de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos, ha anunciado este jueves una alianza estratégica con BYD Harmony Auto Spain, la distribuidora oficial de los vehículos eléctricos BYD en España, para facilitar el acceso a la recarga ultrarrápida a los nuevos compradores de la marca.

Durante la primera fase del acuerdo, de cinco meses, los concesionarios de la compañía ofrecerán un paquete de descuentos para la recarga con Electra. Se estima que esta colaboración beneficiará a unos 1.000 conductores.

"La combinación de innovación, tecnología y una red de recarga ultrarrápida es clave para acelerar la transición hacia una movilidad más sostenible. Estamos encantados de realizar alianzas como esta con BYD Harmony Auto, que nos permiten seguir avanzando en esa dirección", ha explicado Maribel Zapatero, Growth Lead en Electra España.

Los vehículos eléctricos de BYD, están equipados con tecnología de última generación y gran autonomía gracias a sus innovadoras baterías Blade, con lo que la recarga ultrarrápida de Electra es un complemento perfecto para conductores que buscan una movilidad eficiente y accesible en la ciudad, como afirma

Por su parte, Virginia Espí, Marketing Specialist de BYD, ha celebrado este acuerdo "natural", que ha señalado que será "muy beneficioso" para sus usuarios.

En España, Electra ya cuenta con 100 puntos de recarga activos y un ambicioso plan de expansión que prevé superar los 300 en 2026. La mayoría de sus ubicaciones están estratégicamente situadas Madrid y Barcelona para responder a la demanda en ciertas zonas de estas capitales europeas.