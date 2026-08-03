La electrificación mantiene su impulso y supone una de cada cinco matriculaciones de vehículos en julio

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MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables, comprendiendo turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses) alcanzan en julio las 27.550 ventas, un aumento del 20,3% respecto a julio de 2025 .

La cuota de mercado mensual se sitúa en 22,3%, estableciendo a los vehículos con enchufe como segunda opción de compra. En la primera mitad del año, estos vehículos acumulan 1.81.821 unidades vendidas, un aumento del 35,6% y el 20,4% del mercado total.

En cuanto a las matriculaciones de vehículos electrificados, híbridos y de gas, en su conjunto, aumentan un 18,6% este julio, con un total de 796.496 unidades y representando el 64,3% del mercado total. Por tecnología, los híbridos convencionales son la primera opción de compra en el mes, con el 38,6% de las ventas.

Por tipo de propulsión, las ventas de vehículos eléctricos puros aumentaron un 21,4% en julio de 2026, con 12.156 unidades matriculadas. Estos vehículos representan un 9,84% del total de mercado en el mes, 1,4 puntos porcentuales más que el mismo mes de 2025. En el acumulado del año, esta tipología alcanza las 83.242 unidades, un 33,1% más que en el mismo periodo de 2025, con el 9,32% del mercado.

Las ventas de vehículos híbridos enchufables crecieron un 19,4% durante julio y alcanzan las 15.394 unidades matriculadas. Esta tipología representa el 12,5% de la cuota de mercado del mes. Respecto al acumulado del año, alcanzan las 98.579 unidades vendidas, un 37,8% más que 2025, con el 11,03 % de las ventas.

De su lado, las matriculaciones de vehículos híbridos no enchufables aumentan un 19% este mes. En total, se han anotado 47.738 vehículos de esta tecnología durante el mes de julio, con el 38,6% del mercado. En el acumulado alcanza las 355.154 unidades, lo que representa un 39,8% de la cuota total del mercado.

Las ventas de vehículos de gas aumentan un 4,8% más las ventas, con 4.208 unidades matriculadas en julio. Estas cifras representan el 3,1% del mercado total del mes de julio. En el acumulado del año, esta tipología alcanza las 27.493 unidades, un 23% menos que el mismo periodo del año anterior y el 3,1% de las

MERCADO DE TURISMOS

Por su parte, las matriculaciones de turismos electrificados, híbridos y de gas aumentaron sus ventas un 18,5% con respecto a julio de 2025, hasta las 76.949 unidades entregadas. En el total del año, se suman 547.378 ventas, un 21% más que el mismo periodo del año anterior.

Los eléctricos puros (BEV) crecen un 23% con 10.722 unidades en el mes, mientras que los híbridos enchufables (PHEV) incrementan sus ventas un 14,2% con 14.507 nuevas unidades .

"España continúa avanzando con paso firme hacia la electrificación. En julio, uno de cada cuatro turismos matriculados fue un eléctrico o híbrido enchufable, lo que confirma que la movilidad electrificada ha dejado de ser una opción minoritaria para conver tirse en una alternativa cada vez más consolidada entre los ciudadanos", ha destacado el director general de Anfac, José López-Tafall.