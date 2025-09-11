Elli (Volkswagen) comienza a reclutar participantes para un programa piloto de recarga bidireccional

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Elli, filial del Grupo Volkswagen, ha presentado por primera vez un proyecto piloto para la recarga bidireccional (Bidi) en hogares particulares, con el que los hogares podrán abastecerse de energía mediante baterías de vehículos eléctricos y el sistema de energía solar doméstico.

Un componente clave del proyecto piloto Bidi es un cargador bidireccional de 11 kW que cumple con la normativa legal y conecta la energía solar doméstica y el vehículo eléctrico con una plataforma de software modular desarrollada por Elli.

El cargador bidireccional, desarrollado en colaboración con Cubos (socio de Elli) permite utilizar la batería del vehículo eléctrico como unidad de almacenamiento de energía doméstica y alimenta los hogares con energía solar autogenerada. La energía de la red, del vehículo y del hogar se gestiona de forma intuitiva a través de la aplicación Elli Charging.

Con la recarga doméstica bidireccional inteligente, los clientes pueden reducir significativamente sus costes de recarga en determinadas condiciones, en algunos casos hasta en un 75%. Al mismo tiempo, se puede lograr una independencia comparable de la red eléctrica mediante el uso de energía solar autogenerada combinada con la recarga bidireccional.

PARTICIPAR EN LA INICIATIVA PILOTO DE ELLI

A partir de hoy, los clientes del Grupo Volkswagen y los clientes del proveedor de paneles solares Otovo pueden solicitar participar en la iniciativa piloto de Elli, que se pondrá en marcha en Alemania en diciembre de 2025. Como parte del proyecto, Elli proporcionará a los participantes seleccionados un cargador bidireccional de corriente continua.

Los vehículos eléctricos del Grupo Volkswagen fabricados sobre la plataforma MEB --incluidos determinados modelos de Volkswagen Turismos, Volkswagen Vehículos Comerciales y Cupra con la versión de software ID. Software 3.5 o superior y baterías de 77 kWh-- ya son técnicamente capaces de permitir la carga bidireccional de CC. Con este proyecto piloto, Elli aprovecha las capacidades tecnológicas existentes y las lleva a los hogares particulares.

La misión de Elli es llevar la carga bidireccional a la cima del mercado y hacer posible su comercialización en toda Europa. Para ello, es necesario ampliar tanto el hardware como el software para la integración energética por parte del cliente y apoyar una legislación armonizada en toda la UE.