El 8% de las empresas automovilísticas todavía no tiene una estrategia integral de sostenibilidad

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La mayoría (62%) de las empresas automovilísticas cuenta con una estrategia integral de sostenibilidad con objetivos y plazos bien definidos, frente a un 8% que todavía está desarrollando una, según el informe 'The Automotive Industry in the Era of Sustainability' (La Industria Automovilística en la Era de la Sostenibilidad) elaborado por el Instituto de Investigación de Capgemini.

El documento señala que la industria del automóvil se sitúa por delante de otros sectores en el cumplimiento de criterios de sostenibildiad global. Sin embargo, del 74% de los fabricantes que tiene una estrategia del vehículo eléctrico, solo en el 56% de los casos forma parte de su estrategia de sostenibilidad.

Por su parte, los niveles de inversión y de ejecución junto con la gobernanza de la sostenibilidad siguen avanzando "muy despacio" hacia los objetivos del Acuerdo de París. Así, solo el 9% de las 500 empresas examinadas entra en la categoría de 'líderes de sostenibilidad', frente al otro 91% que todavía no ha llegado al nivel de madurez. De hecho, el informe considera que un 26% del total está "rezagado".

"La industria automovilística ha progresado significativamente en materia de sostenibilidad, pero se necesita ahora un impulso que acelere un enfoque sistémico", ha subrayado el responsable Global del Sector Automoción de Capgemini, Markus Winkler.

Aún así, expertos en sostenibilidad afirman, en general, que el sector va por delante de otros (46%) o a la par (19%) trabajando por la sostenibilidad global. A nivel nacional, se han producido variaciones significativas en las iniciativas de sostenibilidad puestas en marcha. Alemania y Estados Unidos están a la cabeza en la mayoría de los aspectos prioritarios, como "apoyo y promoción de una economía circular" y "producción sostenible", mientras que otros países van bastante por detrás en cuestiones como "movilidad y servicios digitales".

ECONOMÍA CIRCULAR

"Para ponerse al día y ser una industria más respetuosa con el medio ambiente, los fabricantes de automóviles deben poner el foco más claramente en dos prioridades clave: la necesidad de que su sector establezca un vínculo más estrecho entre sus estrategias de sostenibilidad y de fabricación de vehículos eléctricos y la necesidad de aumentar la inversión en iniciativas de economía circular", ha insistido Winkler.

En este sentido, el informe de Capgemini destaca la relevancia de que las empresas del sector del automóvil aumenten su participación en una economía circular, ya que los fabricantes encuestados señalaron que solo el 32% de su cadena de suministro contribuye actualmente a la economía circular, aunque se espera que este porcentaje alcance el 51% en los próximos cinco años.

Un aspecto "crítico" para los programas de sostenibilidad es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los vehículos eléctricos tienen un impacto positivo en este frente, pero es "esencial" que la electricidad para alimentarlos proceda de una red de energía renovable. Sin embargo, solo el 15% de los fabricantes tiene previsto desplegar infraestructuras de recarga con energía de fuentes renovables.

"Es también crucial que las empresas exijan a los miembros de su dirección responsabilidad por los resultados en esta área, que utilicen soluciones de tecnología inteligente en toda la cadena de valor y adopten, como sector, un enfoque colaborativo para el desarrollo de más procesos y estándares de sostenibilidad", ha añadido Winkler.