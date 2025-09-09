Endesa y Ayvens lanzan Endesa Drive, el primer renting eléctrico para particulares con todo incluido

Este producto da acceso a los clientes a todos los servicios habituales de renting y recarga en un mismo contrato y cuota

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Endesa y Ayvens han lanzado Endesa Drive, un servicio de renting todo incluido que busca darle un nuevo impulso a la movilidad eléctrica en España, facilitando la recarga tanto en el domicilio como en la vía pública, con una única cuota fija mensual.

Endesa Drive constituye el primer renting eléctrico diseñado para clientes particulares que incluye, en un solo contrato y una sola cuota fija mensual, toda la solución de recarga.

Para la recarga en casa incluye la instalación del punto de recarga doméstico inteligente con todos los servicios incluidos, como cargador, balanceo de potencia y conectividad con la app de Endesa.

Además, Endesa pone a disposición de los clientes de Endesa Drive su tarifa Tempo Zero. La tarifa de luz para hogares pensada para la recarga de vehículos eléctricos con la que se bonifican los primeros 200 kWh de cada mes (entre la 1 y las 7 de la mañana). Esto equivale a aproximadamente 15.000 kilómetros anuales con un consumo de referencia de 16 kWh/100 km.

Para la recarga en vía pública, la cuota incluye también hasta 200kWh (100kWh para los clientes sin tarifa de Endesa) al mes bonificados en recargas en la red de acceso público de Endesa, que hoy en día supera los 6.200 puntos de recarga por todo el territorio nacional.

De hecho, en todas las comunidades autónomas y en el 96% de las provincias, hay equipos instalados, operativos o en proceso de desarrollo de Endesa. De estos, el 98% de los cargadores son como mínimo de carga semirrápida (22kW) y ya el 42% es de tecnología rápida o ultrarrápida, tanto en entorno urbano como de carretera.

Endesa ha subrayado que su objetivo para los próximos años sigue siendo aumentar la red de recarga acompañando el desarrollo del mercado y dando soluciones de recarga a sus clientes. "Endesa va a continuar instalando puntos de carga de todas las potencias, sobre todo rápida y ultrarrápida, un plan de despliegue que busca tener en cuenta todos los hábitos de uso", ha afirmado la compañía.

"Endesa lleva comercializando soluciones de recarga de acceso privado tanto para cliente particular como empresas desde hace más de 15 años. El lanzamiento de Endesa Drive junto con Ayvens es una muestra de cómo día a día trabajamos para hacer el paso a la movilidad eléctrica cada vez más sencillo", ha señalado el director general de comercialización de Endesa, Davide Ciciliato.

De su lado, la directora general de Ayvens España, Clara Santos, ha destacado que Endesa Drive es "un producto pionero" que permitirá facilitar al cliente particular su transición hacia una movilidad sostenible, ayudando a superar las barreras que todavía existen a la hora de adquirir un vehículo eléctrico, como lo es la recarga.