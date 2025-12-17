Eric Laforge, nuevo responsable de la unidad global de negocios de Stellantis Pro One - STELLANTIS

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Stellantis ha anunciado hoy el nombramiento de Eric Laforge como nuevo responsable de la unidad global de negocios Stellantis Pro One desde el 1 de enero de 2026 tras suceder a Anne Abboud, quien abandonará la compañía a finales de enero de 2026 tras 39 años en la industria del automóvil y 10 años en Stellantis.

En su nuevo cargo, Eric Laforge liderará la consolidación y el desarrollo de la business unit de vehículos comerciales Stellantis Pro One, que agrupa a seis marcas icónicas: Citroën, Fiat Professional, Opel, Peugeot, Ram y Vauxhall.

Para Stellantis, Laforge aportará una destacada carrera de más de 30 años en la industria de la automoción, iniciada en Fiat Auto en 1990. Posteriormente, pasó varios años en ventas en Francia e Italia, antes de ocupar puestos clave como CEO de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) en Suiza y, más tarde, en Alemania. Entre 2015 y 2018 fue Director de varios mercados dentro de MOPAR Parts & Services.

"Estamos encantados de dar la bienvenida de nuevo a Eric en este puesto estratégico. Su profundo conocimiento de la cultura del automóvil y su amplia experiencia en el segmento de vehículos profesionales serán fundamentales para reforzar nuestra posición global en el negocio de vehículos comerciales y en el mercado B2B", ha declarado el COO of Enlarged Europe y Head of Stellantis Pro One, Emanuele Cappellano.

"Aprovecho esta ocasión para agradecer sinceramente a Anne su valiosa contribución a Stellantis durante sus 10 años de dedicación y desearle lo mejor en el futuro", ha añadido.

"Estoy muy ilusionado por regresar a los orígenes de mi trayectoria profesional reincorporándome a Stellantis. Afronto este nuevo reto con entusiasmo, plenamente consciente de la complejidad del mercado actual, pero también de las oportunidades de crecimiento que se abren ante nosotros, apoyados en la experiencia de Stellantis y en su visión de futuro", ha concluido Eric Laforge en sus primeras palabras tras su nombramiento.