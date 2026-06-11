España, entre los países europeos líderes para convertirse en referente de movilidad inteligente - AMETIC

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

España reúne las condiciones necesarias para convertirse en uno de los principales referentes europeos en movilidad inteligente gracias a la combinación de una industria automovilística consolidada, un ecosistema tecnológico en expansión, proyectos ya desplegados sobre el terreno y un marco regulatorio reforzado tras la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible.

Así lo destaca el informe 'Tecnologías para la movilidad en España', elaborado por la Comisión de Vehículo Conectado y Movilidad Sostenible de Ametic, que destaca el potencial del país para exportar soluciones de movilidad inteligente al conjunto de Europa.

"La movilidad del futuro será, esencialmente, digital. La creación de valor ya se está desplazando hacia el software, los datos y las plataformas, y quien no esté en condiciones de competir en ese terreno quedará relegado. España tiene una oportunidad real de liderar en Europa. La industria, la tecnología y los casos de uso ya existen. El momento es ahora", ha subrayado el presidente de Ametic, Francisco Hortigüela.

Hortigüela ha defendido que el sector digital español debe actuar como nexo entre la industria y las administraciones para impulsar proyectos tractores, desarrollar estándares tecnológicos y convertir la movilidad inteligente en una nueva palanca de crecimiento económico y liderazgo tecnológico para España.

ESPAÑA MOVILIZARÁ MÁS DE 12.500 MILLONES HASTA 2027

El informe destaca además el papel estratégico del Perte Chip, que prevé movilizar más de 12.250 millones de euros hasta 2027 para fortalecer la cadena de valor de los semiconductores en España.

Entre los proyectos incluidos figuran la planta de semiconductores fotónicos Sparc Foundry, en Vigo, y la nueva fábrica avanzada impulsada por Diamond Foundry y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) en Cáceres.

Según Ametic, el desarrollo de capacidades industriales en microchips será un elemento clave para garantizar la competitividad del vehículo conectado y de las futuras soluciones basadas en inteligencia artificial.

PROYECTOS EN MARCHA POR TODO EL TERRITORIO

España cuenta con una base de proyectos reales que la sitúan entre los países más activos de Europa en movilidad conectada y automatizada. Entre las iniciativas destacadas figura el corredor ITS Siscoga, en Galicia, donde se prueban servicios cooperativos de vehículo conectado y maniobras autónomas en condiciones reales.

Asimismo, el Basque Connected Corridor, en el País Vasco, funciona como entorno de pruebas para tecnologías de conducción autónoma y percepción colaborativa.

En el ámbito urbano, Madrid avanza con su estrategia Madrid 360, que incorpora sistemas de predicción del tráfico mediante inteligencia artificial, mientras que el municipio madrileño de Las Rozas participa en el proyecto europeo DUET, basado en gemelos digitales para anticipar el comportamiento de infraestructuras urbanas.

Por su parte, Barcelona impulsa el proyecto deployEMDS a través de la Autoridad del Transporte Metropolitano, con el objetivo de desarrollar un ecosistema de gobernanza de datos para el transporte público regional.

Otras ciudades como Valencia, Santander y Vitoria-Gasteiz también desarrollan iniciativas relacionadas con datos abiertos y espacios compartidos de información sobre movilidad.

El ecosistema se completa con centros de investigación y validación como CTAG e IDIADA, que permiten acelerar los procesos de desarrollo y ensayo de nuevas tecnologías antes de su implantación comercial.