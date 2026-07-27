Archivo - España supera por primera vez los 4 millones de motocicletas, escúteres y ciclomotores en circulación - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El parque de vehículos de dos ruedas en España ha superado por primera vez los cuatro millones de unidades, tras crecer un 46% en la última década, según datos del Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA) difundidos este lunes por la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa).

En concreto, al cierre de 2024 circulaban en España más de 4 millones motocicletas, escúteres y ciclomotores, frente a los 2,75 millones registrados en 2014, en un contexto marcado por el aumento de la movilidad urbana y las dificultades para aparcar en las grandes ciudades.

MADRID, BARCELONA, VALENCIA Y ALICANTE OCUPAN EL 35% DEL PARQUE

Las provincias de Madrid, Barcelona, Valencia y Alicante concentran el 35% del parque nacional de vehículos de dos ruedas, lo que refleja el peso de los grandes núcleos urbanos en esta tendencia.

Por categorías, las motocicletas son las que han experimentado el mayor crecimiento. Entre 2019 y 2024 su número aumentó un 27%, hasta alcanzar los 2,44 millones de unidades. Los escúteres también registraron una evolución positiva, con un incremento del 29%, hasta situarse en 1,25 millones.

En cambio, los ciclomotores mantienen una tendencia descendente. Durante ese mismo periodo, el parque pasó de 425.577 a 334.694 unidades, lo que supone una caída cercana al 21%.

En cuanto al perfil de los conductores, los hombres siguen siendo mayoritarios, especialmente entre los usuarios de motocicletas, donde representan el 92% del total, frente al 8% de mujeres. En el caso de los escúteres y los ciclomotores, la presencia femenina es mayor y ronda el 20%.

AUMENTA EL ENVEJECIMIENTO DE LOS USUARIOS DE MOTO

El estudio también constata un progresivo envejecimiento de los usuarios de vehículos de dos ruedas. En los últimos cinco años, el número de conductores de motocicletas de entre 50 y 60 años aumentó en más de 211.000 personas, mientras que entre los usuarios de escúteres el incremento fue de más de 105.000.

Según Unespa, esta evolución está vinculada al envejecimiento demográfico y al elevado peso de la generación del 'baby boom' en la población española.

Respecto al aseguramiento, las coberturas voluntarias más extendidas entre los vehículos de dos ruedas son la defensa jurídica, la cobertura de ocupantes, la reclamación de daños y la retirada del permiso de conducir. Esta última presenta una mayor implantación entre los escúteres, un hecho que, según la asociación, podría estar relacionado con el uso profesional de estos vehículos por parte de repartidores y mensajeros.