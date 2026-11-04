La Eurocámara avanza en apoyo a suavizar el veto a los motores de combustión en 2035

Voto favorable en el Parlamento Europeo - PHILIPPE BUISSIN

BRUSELAS, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las comisiones de Medio Ambiente, de Transportes y de Mercado Interior del Parlamento Europeo han adoptado este miércoles varias posiciones que, una vez confirmadas en la sesión plenaria de diciembre, sentarán las bases de la negociación de cambios en la industria del automóvil, desde suavizar el veto previsto a la venta de coches de combustión a partir de 2035 hasta el impulso del coche eléctrico, pasando por la introducción de mayores medidas de seguridad para los pasajeros, en especial de los niños.

En la primera de las decisiones, que tiene que ver con la revisión de los objetivos de emisiones de CO2 para coches y furgonetas nuevos y con incentivos para los vehículos limpios fabricados en la UE, los miembros de la Comisión de Medio Ambiente abogan por rebajar del 100 al 87,5% el objetivo de reducción de emisiones para 2035 --con respecto a 2021--.

Los fabricantes tendrían que compensar las emisiones, limitadas al 7,5%, para alcanzar un objetivo del 95%, mediante el uso de créditos por acero con bajo contenido de carbono fabricado en la UE, según el texto adoptado por una ajustada mayoría de 48 votos a favor, 30 en contra y dos abstenciones.

En el caso de las furgonetas, los eurodiputados proponen un objetivo de reducción del 35% para 2030, frente al 40% que propone la Comisión y el 50% de la normativa vigente.

Además, defienden que a la hora de calcular las emisiones de los productores, los vehículos eléctricos pequeños fabricados en la UE (hasta 4,2 metros) se contabilicen como 1,4 vehículos, mientras que los eléctricos de alta eficiencia representen 1,2 vehículos.

"Nuestro acuerdo marca un punto de inflexión para la industria automovilística europea. Seguirá siendo posible matricular vehículos con motor de combustión sin obligaciones de compensación, protegiendo la libertad tecnológica y recuperando las perspectivas para toda la cadena de suministro", ha defendido el ponente del informe, el eurodiputado del PPE Massimiliano Salini.

En otra votación de la misma comisión junto a la de Transportes, los eurodiputados también han abogado por acelerar la implantación de los vehículos de cero y bajas emisiones en las flotas de empresa, para lo que piden objetivos y planes nacionales ambiciosos para estimular el crecimiento de los automóviles de bajas emisiones de cara a 205 y que las ayudas financieras se reserven únicamente para vehículos corporativos de bajas o cero emisiones "fabricados en la Unión Europea".

MOVILIDAD LIMPIA Y MÁS SEGURIDAD

Finalmente, de cara a la negociación de la simplificación ('Omnibus') de la legislación que rige la industria automovilística europea, los eurodiputados de las comisiones de Medio Ambiente, de Transportes y de Mercado Interior apoyan introducir en el marco de la Ley de Aceleración Industrial una nueva categoría de "vehículo eléctrico pequeño", de producción europea y un máximo de 4,2 metros de largo, así como definiciones de "vehículos eléctricos de alta eficiencia" que cumplan umbrales estrictos de energía eléctrica, y de "furgoneta de cero emisiones en la UE.

Para todos ellos, el mandato adoptado por los eurodiputados con 105 votos a favor, 39 en contra y 21 abstenciones defienden medidas de apoyo específicas para impulsar los vehículos que encajen en esas categorías, incluido un mecanismo de "supercrédito" en el marco de la actualización de las normas de rendimiento de emisiones de CO2.

En materia de seguridad, los eurodiputados piden cambios para que los turismos y las furgonetas de hasta 3,5 toneladas incluyan sistemas de detección de presencia de menores que quedaría activa incluso después de que se apagara o cerrara el vehículo, de modo que alertara si un niño se queda dentro. También apoyan otras ideas como asegurar que las puertas puedan ser abiertas tanto desde dentro como desde fuera en caso de emergencia.

En otras cuestiones como la carga inteligente, los eurodiputados piden que la Comisión fije los requisitos técnicos para estos puestos antes del 31 de diciembre de 2027, de modo que se pueda garantizar la interoperabilidad de los vehículos eléctricos y los vehículos eléctricos híbridos enchufables con la infraestructura de carga y la red eléctrica a tiempo.