Europa recorta distancia con China en eléctricos, pero debe acelerar su política industrial, según T&E - T&E

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Europa se encuentra a tan solo tres años de China en términos de penetración de ventas de vehículos eléctricos, aunque el continente debe reforzar sus políticas industriales y regulatorias para evitar perder competitividad frente al gigante asiático, según el último estudio 'Estado del transporte europeo' de la organización ecologista Transport & Environment (T&E).

El informe señala que el mercado europeo de vehículos eléctricos ha crecido de forma significativa en los últimos años, reduciendo la ventaja de China, líder mundial en este sector. En concreto, el 2025, China registró 8,5 millones de ventas, lo que representó una cuota del 31% dentro del mercado eléctrico. Esto contrasta con los 2 millones de vehículos vendidos en Europa, que representan el 19%.

T&E detalla que países con altas ventas de vehículos eléctricos, como Dinamarca y los Países Bajos, están experimentando una importante reducción de la contaminación por carbono de los vehículos. Sin embargo, Europa se está viendo lastrada en frenar el aumento de las emisiones en países como España, donde las ventas de vehículos eléctricos siguen siendo demasiado bajas.

En este contexto, el informe subraya que Europa ha logrado avances sustanciales gracias a los objetivos de emisiones de CO2 y a las políticas públicas que han impulsado la electrificación del transporte, situándose en una posición cercana a la del mercado chino en términos de adopción.

No obstante, el margen de ventaja asiático sigue siendo relevante, especialmente en la cadena de suministro de baterías y materias primas, donde China concentra gran parte de la producción y el refinado de minerales críticos. Según T&E, las empresas chinas fabrican el 60% de los coches eléctricos de batería que se venden en todo el mundo y su producción de baterías es 20 veces mayor que la de Europa.

RECLAMA UNA HOJA DE RUTA CLARA HACIA LA ELECTRIFICACIÓN

La organización advierte de que el ritmo de crecimiento europeo podría verse comprometido por señales regulatorias contradictorias o por una relajación de los objetivos climáticos. De hecho, critica las "laxas normas europeas sobre emisiones de CO2 de los automóviles desde 2022" que han hecho tomar a China la delantera.

Asimismo, T&E apunta a la creciente presencia de fabricantes chinos en el mercado europeo, aunque destaca que siete de cada diez vehículos eléctricos vendidos en Europa se fabricaron en suelo europeo el último año.

No obstante, la asociación ecologista pone el foco en la alta dependencia de Europa en cuanto al consumo de petróleo, donde el viejo continente gastó más de 220.000 millones de euros en petróleo importado y estima que con la subida de su coste, fruto de la guerra en Oriente Medio, se puedan consumir más de 300.000 millones de euros este año.

El dictamen de T&E concluye que es "probable" que Europa siempre vaya por detrás de China en la fabricación de baterías. Sin embargo, con las políticas y la financiación adecuadas, "Europa tiene un enorme potencial para desarrollar una de las industrias clave del siglo XXI".