EVO amplía su gama con el Spazio, un SUV de siete plazas de gasolina o GLP desde 33.400 euros - EVO

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La marca de origen italiano EVO ha incorporado a su gama el nuevo Spazio, un SUV de siete plazas con motorizaciones de gasolina y bifuel gasolina-GLP que está disponible en España desde 33.400 y 35.900 euros, respectivamente (30.400 euros en la gama gasolina y 31.900 euros para el modelo con etiqueta 'ECO' en su oferta de lanzamiento en julio).

El modelo monta un motor de gasolina de 1.481 centímetros cúbicos y cuatro cilindros que desarrolla 176 CV y 260 Nm de par, mientras que la versión adaptada a GLP ofrece 167 CV y 245 Nm. Ambas variantes están asociadas a una caja de cambios automática de doble embrague (DCT) de siete velocidades y tracción delantera.

En cuanto a prestaciones, el EVO Spazio alcanza una velocidad máxima de 180 kilómetros por hora. El consumo homologado en ciclo mixto WLTP es de 7,7 litros cada 100 kilómetros en la versión de gasolina y de 10,3 litros en la variante GLP, con emisiones de CO2 de 175 y 166 gramos por kilómetro, respectivamente.

El SUV mide 4,85 metros de longitud, 1,90 metros de anchura y 1,71 metros de altura, con una distancia entre ejes de 2,9 metros. Dispone de una configuración interior de siete plazas (2+2+3) y un maletero con una capacidad que oscila entre los 234 y los 2.032 litros, en función de la disposición de los asientos.

En el apartado de equipamiento, el Spazio incorpora de serie llantas de aleación de 18 pulgadas, techo panorámico, faros LED, portón trasero con apertura eléctrica, cuadro de instrumentos digital de 12 pulgadas, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, cámara de visión de 360 grados y climatizador automático, entre otros elementos.

Asimismo, el modelo incluye un paquete de asistentes a la conducción con diez airbags, frenada automática de emergencia, control de crucero adaptativo, detector de ángulo muerto, asistente de mantenimiento de carril, alerta de tráfico cruzado trasero y aviso de colisión frontal, además de otros sistemas de seguridad activa.

Por último, todos los modelos se comercializarán con una garantía de cinco años o 100.000 kilómetros.