Archivo - El presidente de Ganvam, Jaime Barea, en la V edición de 'eXpo Ganvam' - ROBERTO DEL CASTAR - Archivo

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (Ganvam) celebrará este jueves 19 de noviembre la sexta edición de ExpoGanvam, un encuentro para los profesionales del sector de la distribución y movilidad que contará con la asistencia de más de 2.000 profesionales.

Bajo el lema 'En buenas manos', la cita pondrá en valor el factor humano en un escenario de transformación tecnológica, en el que la digitalización y la inteligencia artificial están redefiniendo los modelos de negocio y la relación con los clientes. En este contexto, el encuentro, que congregará a toda la cadena de valor, reivindicará el talento humano.

La jornada, que arrancará con las intervenciones del presidente de Ganvam, Jaime Barea, y del director general de la patronal, Fernando Miguélez, contará para la apertura con Alejandro Mesonero-Romanos, vicepresidente de Diseño de Alfa Romeo.

Patrik Bergareche, por su parte, impartirá la ponencia IA con volante, un análisis técnico sobre la automatización de procesos y la inteligencia artificial aplicada a la distribución. Su intervención incidirá en cómo aprovechar la tecnología como palanca de eficiencia operativa sin perder el control estratégico.

Otro de los grandes hitos del encuentro será la presentación del informe 'La economía del sector de la distribución de vehículos en España' a manos de Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y director de Economía de CEOE. El estudio pondrá cifras por primera vez al impacto económico del sector de la distribución en España.

Tras un avance ofrecido recientemente en rueda de prensa, en el que se reveló que el sector de la venta y reparación de vehículos en España alcanza una facturación equivalente al 7% del PIB y emplea ya a casi 390.000 personas, el estudio analizará al detalle la contribución fiscal, la productividad y el efecto arrastre de las pymes del sector sobre el conjunto del tejido productivo.

UNA ESTRATEGIA COMÚN PARA DEFENDER LOS INTERESES DEL SECTOR

Más del 70% de la normativa que afecta al automóvil se decide en Europa. Con esta realidad como punto de partida, ExpoGanvam incorpora a su programa un panel internacional, que reunirá a representantes de los principales mercados europeos para compartir perspectivas y estrategia común sobre los ejes que están redefiniendo la automoción.

Con la moderación de Jaime Barea, presidente de Ganvam y vicepresidente de Automotive Mobility Europe (AME), el panel contará con la participación de Luis María Pérez-Serrano, presidente de la Asociación Europea de Remarketing de Automóviles (CARA); Rodrigo Ferreira da Silva, presidente de ARAN Portugal y vicepresidente de AME; Florence Doucy, secretaria general de AME; y Helmut Eiffert, director general internacional de DAT Group.

ExpoGanvam también dedicará una mesa de debate a analizar el papel de las entidades financieras en un sector marcado por nuevas fórmulas de acceso al vehículo y la presión sobre los márgenes. El debate técnico se completará con sesiones monográficas que cubrirán de manera exhaustiva todos los pilares de la distribución.

Además, como cada año, durante la jornada se celebrará una nueva edición de los Premios Ganvam, que reconocen la excelencia, innovación y compromiso social de las empresas y profesionales de la automoción.