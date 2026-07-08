Las exportaciones de componentes de automoción alcanzaron los 24.688 millones en 2025, un 1,5% menos - SERNAUTO

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones españolas de componentes de automoción cerraron 2025 con un valor de 24.688 millones de euros, lo que supone un descenso del 1,5% respecto al ejercicio precedente, según los datos difundidos este miércoles por la Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto).

La patronal ha destacado que, pese al retroceso, el sector ha mantenido un elevado nivel de actividad exterior en un contexto marcado por la transformación de la industria del automóvil, la incertidumbre del comercio internacional y la reconfiguración de las cadenas globales de suministro.

La Unión Europea continuó siendo el principal destino de las exportaciones españolas, al concentrar ventas por valor de 16.785 millones de euros, un 0,8% más que en 2024 y cerca del 68% del total exportado.

Dentro del mercado comunitario, Alemania se mantuvo como el principal cliente del sector, con importaciones por valor de 4.051 millones de euros, un 2,4% más que el año anterior. Francia ocupó la segunda posición con 3.738 millones de euros, aunque registró una caída del 2,7%, mientras que Portugal incrementó sus compras un 3,7%, hasta los 2.423 millones. En contraste, las exportaciones a Italia descendieron un 10%, hasta los 1.135 millones.

Asimismo, otros mercados europeos mostraron una evolución positiva, entre ellos República Checa (+12%), Eslovaquia (+14,9%) y Rumanía (+21%), mientras que Polonia redujo sus importaciones un 9,5%.

Fuera de la Unión Europea, Reino Unido se consolidó como el principal destino extracomunitario, con exportaciones por valor de 1.405 millones de euros, un 4,7% más que en 2024.

Por el contrario, Marruecos registró una caída del 19,1%, hasta los 1.038 millones de euros, mientras que las ventas a Estados Unidos descendieron un 19,5%, hasta los 822 millones. También retrocedieron las exportaciones a México, con un descenso del 11,2% (532 millones), y a China, donde la caída alcanzó el 25,6%, hasta los 375 millones de euros.

Entre los mercados con mejor comportamiento destacó Turquía, que aumentó un 10,7% sus compras de componentes españoles y alcanzó los 800 millones de euros.

Además, Brasil registró uno de los mayores incrementos del ejercicio, con un crecimiento del 46,9%, mientras que Argelia duplicó sus importaciones de componentes procedentes de España, con un aumento del 102,7%, situándose entre los diez principales mercados internacionales del sector. Sudáfrica, por su parte, redujo sus compras un 5%, aunque se mantuvo entre los principales destinos de exportación.

Sernauto ha subrayado que estos resultados reflejan la fortaleza del posicionamiento internacional de la industria española de proveedores de automoción y ponen de manifiesto la importancia de continuar impulsando la internacionalización como uno de los principales factores de competitividad del sector.

La asociación considera que, en un entorno caracterizado por la transformación tecnológica del automóvil, la evolución de las cadenas de suministro y el aumento de la competencia internacional, la diversificación geográfica seguirá siendo un elemento clave para sostener el crecimiento de la industria.