El fabricante español de motocicletas Zairon se incorpora a Anesdor

Zairon - ZAIRON

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Empresas del Sector Dos Ruedas (Anesdor) ha anunciado este jueves la incorporación de Zairon, fabricante español de scooters y motocicletas.

Con esta adhesión, la asociación consolida la amplitud de su base asociativa y reúne a compañías que representan más del 95% del mercado de la moto y los vehículos ligeros en España, según ha destacado.

Su incorporación amplía la diversidad del ecosistema representado por Anesdor y refuerza el papel de los vehículos ligeros como soluciones eficientes, accesibles y adaptadas a las necesidades reales de desplazamiento de los ciudadanos.

Fundada en España por Javier Rodríguez Pérez, Zairon surge desde la necesidad de una interpretación actual de las necesidades de las ciudades contemporáneas. La marca desarrolla scooters y motocicletas concebidas para el uso cotidiano, con un enfoque urbano, carácter propio y una identidad diferencial que huye de lo convencional.

"La llegada de Zairon a Anesdor refleja la capacidad del sector para generar nuevas propuestas empresariales en un contexto de transformación de la movilidad. La moto y el vehículo ligero tienen un papel cada vez más importante en los desplazamientos urbanos, y contar con compañías que trabajan desde esa perspectiva contribuye a fortalecer el diálogo sectorial y la representatividad de la asociación", ha afirmado el secretario general de Anesdor, José María Riaño.

Por su parte, el consejero delegado de Zairon, Javier Rodríguez Pérez, ha señalado que la incorporación supone "un importante paso" para seguir fortaleciendo la voz del sector y avanzar en una movilidad más segura, eficiente y sostenible.

"Desde Zairon afrontamos esta nueva etapa con ilusión y responsabilidad, convencidos de que la unión de conocimiento, experiencia y representación sectorial nos permitirá impulsar iniciativas con un mayor impacto y contribuir de forma activa a los retos presentes y futuros de la movilidad", ha asegurado el directivo y fundador de la empresa.