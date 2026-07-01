Los fabricantes de automóviles piden un plan "pragmático" para reforzar la industria europea

Archivo - Las banderas de la Unión Europea ondean frente al edificio Berlaymont en Bruselas, sede de la Comisión Europea. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

Piden incentivos para impulsar la producción en suelo europeo e incluir al Reino Unido dentro del marco 'Made in Europe' MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) ha reclamado un plan de aplicación "pragmático" de la Ley de Aceleración Industrial impulsada por la Comisión Europea con el fin de reforzar la industria de la Unión Europea "en lugar de debilitarla" y proteger las inversiones y los puestos de trabajo existentes "en lugar de destruirlos".

Así lo ha trasladado en un comunicado remitido este miércoles en el que ha mostrado su apoyo a esta ley, al compartir su objetivo principal de salvaguardar la industria manufacturera de la Unión Europea y reducir su dependencia de otras regiones en materia de tecnologías limpias.

Si bien, la patronal también considera que la propuesta corre el riesgo de romper las cadenas de valor establecidas y socavar una amplia gama de inversiones actuales. "El riesgo de que se vacíe la base industrial de la UE es real, y están justificadas unas medidas inteligentes y específicas para apoyar la industria manufacturera local", ha advertido.

En esta línea, ha señalado que "solo" mediante un plan de aplicación pragmático, la Ley de Aceleración Industrial (IAA) se convertirá en una herramienta eficaz de política industrial. "Un giro hacia una preferencia europea explícita es legítimo, pero debe ser gradual e incluir exenciones justificadas y específicas", ha matizado.

INCENTIVOS, REINO UNIDO Y PLAZOS REALISTAS

Entre las medidas que propone la patronal para mejorar la ley se incluye la creación de incentivos viables para recompensar la localización, con el fin de evitar que se eleve el coste de fabricación en Europa sin mejorar la viabilidad económica de hacerlo.

"Estos requisitos deberían ir acompañados de medidas que compensen de manera significativa el coste adicional o programas de apoyo financiero directo a las entidades públicas para compensar los costes adicionales asociados a la adquisición de camiones y autobuses fabricados en la UE", ha explicitado.

Por otro lado, ACEA ha pedido reconocer al Reino Unido como socio "en pie de igualdad" en el marco del 'made in Europe'. "La industria automovilística europea opera una cadena de valor profundamente integrada con el Reino Unido, incluso tras el Brexit", ha recordado, para solicitar que los vehículos fabricados en el país vecino tengan "el mismo estatus" que los fabricados en el bloque comunitario, con igualdad de acceso a todos los instrumentos políticos.

Finalmente, la patronal ha reclamado aplicar plazos realistas para la localización de las baterías, simplificar "drásticamente" la presentación de informes y reflejar las diferencias reales entre los segmentos de vehículos, para no tratar de la misma manera a turismos, furgonetas, camiones y autobuses.