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MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los fabricantes automovilísticos europeos se han impulsado con fuerza en Bolsa este miércoles, con incrementos de hasta el 6% por título, después de conocerse que la Unión Europea (UE) impondrá a partir del próximo 1 de diciembre cuotas de importación a los turismos híbridos para proteger a la industria europea.

Las cuotas provisionales estarán en vigor un máximo de 200 días --hasta el 18 de junio de 2027--, pero podrán volverse definitivas a partir de los nueve meses del inicio de la investigación, según recuerdan los servicios comunitarios. La UE no permitirá las importaciones que supere esos contingentes.

En concreto, según recoge el reglamento publicado en el Diario Oficial de la UE, a partir del 1 de diciembre se aplicará un tope de 191.780 vehículos a los híbridos fabricados en China, mientras que también habrá contingentes para Japón (170.889), Turquía (126.320), Reino Unido (105.402), Corea del Sur (67.924), México (34.755), Marruecos (23.954) y Estados Unidos (18.482), entre otros.

Ante este anuncio, las acciones de Grupo Volkswagen o BMW subían más de un 5%, mientras que las de Stellantis llegaban a superar el 6%. Otras compañías como Porsche, Mercedes-Benz o Grupo Renault rondaban el 3% y el 4%.

El Ejecutivo comunitario defiende que la medida responde a que el drástico aumento de importaciones de vehículos de pasajeros híbridos a la Unión se debe a un "crecimiento excesivo" de la capacidad de producción mundial, alimentada también por medidas anticompetitivas que restringen el comercio en otros mercados importantes y que incentivan las producciones en otros.

"La investigación reveló que los fabricantes de vehículos híbridos de pasajeros con sede en la UE están perdiendo cuota de mercado, lo que pone en riesgo la viabilidad a largo plazo de su negocio de vehículos híbridos, a pesar del creciente mercado en la UE", avisa la Comisión Europea, que explica su actuación ante el riesgo de un "daño grave inminente" para la industria europea.