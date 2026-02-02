Los fabricantes chinos de automóviles caen en Bolsa tras la caída de las entregas de vehículos en enero

Archivo - BYD Dolphin Surf - BYD - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los fabricantes chinos de automóviles han caído en la Bolsa de Hong Kong este lunes después de informar de un bajo nivel de entregas de vehículos en el primer mes del año, con retrocesos en el caso de los algunas de las grandes compañías del sector.

Así, BYD se ha dejado un 7,16% de su valor en el mercado bursátil al cierre de la sesión en China, tras comunicar que ha entregado 210.051 vehículos en enero, un 30% menos que en el mismo mes del año anterior.

Esta cifra equivale, además, a una reducción a la mitad del volumen de entregas de la firma asiática en diciembre de 2025, cuando alcanzó las 420.398 unidades vendidas.

Otras compañías como Xiaomi, que todavía no ofrece sus modelos en Europa, rondaron unas entregas de 39.000 unidades. Si bien esta cifra sería superior en un 70% a la de enero de 2025, cuando todavía no comercializaba su último modelo, el desempeño del primer mes del año es el peor para la firma desde el pasado agosto, y supone una caída del 30% desde el pasado diciembre. En este contexto, su caída en Bolsa ha sido menor, del 1,3%.

Otro retroceso importante de la jornada ha sido el de Xpeng, que ha perdido un 7,05% en Bolsa tras entregar 20.011 vehículos en enero, un 34% menos que en enero de 2025, cuando alcanzó las 30.350 unidades, y un 46% menos que en diciembre.

Otros fabricantes más pequeños como Li Auto recortaron sus entregas un 7%, hasta 27.668 unidades vendidas en enero. En este caso, la caída en Bolsa fue del 2,2% al cierre de la sesión bursátil en Hong Kong.

La desaceleración de enero obedece, entre otros, al vencimiento de varios subsidios locales a los vehículos sostenibles por parte del Gobierno chino, que llevó a que a finales de diciembre se impulsase la demanda. Asimismo, un nuevo impuesto del 5% a la compra de vehículos eléctricos redujo el apetito de los consumidores por los modelos de gama media.