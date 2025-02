Los fabricantes piden la flexibilización de la normativa de emisiones: "está en juego la paz social"

Anfac pide un plan Auto 2030 en el marco de un plan paneruopeo para el sector y el Gobierno apuesta por poner el foco en el usuario final

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha advertido este jueves de que el endurecimiento de las normas de emisiones de CO2 para los vehículos en Europa, y que supondrían multas mil millonarias para los productores, ponen en juego la viabilidad de industria del automóvil europea y la innovación tanto en España como en el continente, que han traído "paz social" y crecimiento económico.

"Qué es lo que está en juego? Yo diría que el último bastión tecnológico que tiene Europa y España desde el punto de vista industrial y tecnológico. Esto hay que defenderlo. Porque es gracias a esto que tenemos paz social, progreso y bienestar y clase media en Europa", ha dicho el presidente de Anfac y consejero delegado de Renault Group en España, Josep María Recasens, en la inauguración del V Foro Anfac.

El directivo ha mencionado que la industria pide tres cosas fundamentalmente. Primero, la flexibilización de la normativa 'CAFE' (Emisiones de Combustible Medias Corporativas, por sus siglas en inglés), que establece que las emisiones de dióxido de carbono deben bajar en 2025 a 93,6 gramos por kilómetro en los coches vendidos en los 27 países de la UE.

Aquel fabricante que incumpla puede verse sancionado con hasta 95 euros por cada gramo excedido según la ley. Anfac ha cifrado en 15.000 millones el importe total que el sector puede afrontar. "Lo que pedimos es que se ajuste y que se flexibilice la regulación de emisiones de CO2 para que se haga de manera razonable y acompasada", ha señalado Recasens.

El presidente de Anfac ha argumentado que el sector se ha preparado para esta transición que comenzó desde el año 2015 con el Acuerdo de París; sin embargo, factores externos como la pandemia, la escasez de componentes y semiconductores de 2021 o la guerra de Ucrania y la inflación han cambiado el panorama.

Ante esto, ha puesto tres escenarios en la mesa: hacer frente a las multas, que mermarían el 75% de la rentabilidad de los fabricantes en la UE; reducir su producción en dos millones de vehículos de combustión, lo que afectaría a entre 7 y 8 plantas en Europa, o el escenario que el sector prefiere, que es el de subvencionar fuertemente la demanda del vehículo eléctrico en Europa.

PLAN DE CHOQUE EN ESPAÑA Y PLAN PANERUOPEO

En este sentido, la segunda petición que ha hecho Recasens ha sido el lanzamiento de un 'plan de choque' en España para impulsar la demanda del vehículo eléctrico que involucre a todos los sectores y administraciones públicas, algo que ya había señalado en diciembre del año pasado.

"Evidentemente, nosotros como sector no queremos pagar multas, tampoco queremos cerrar fábricas con el coste social y reputacional que hay detrás. Necesitamos un plan transversal, sostenible, predecible en el tiempo de ayudas a la adopción de vehículos eléctricos", ha dicho Recasens.

En la misma línea ha subrayado que es fundamental el regreso del Plan Moves III, que decayó el pasado 22 de enero con el rechazo en el Congreso al 'decreto ómnibus'; sin embargo, ha destacado que es necesario también un plan paneuropeo para incentivar la demanda en todo el continente.

"El sector debería, en el año 2025, conseguir una cuota de eléctricos en Europa de 20%. La realidad es que en el año 2024, en Europa, no hemos llegado ni al 14%. Significa que este salto del 14% a 22% no es real. No ha habido ningún año precedente que el nivel eléctrico haya aumentado de tal manera. Por no hablar de la cuota que tenemos de eléctricos en España, que está en el 5,6%. Esto es una misión imposible", ha dicho Recasens sobre los objetivos que marca el 'Fit for 55'.

PLAN AUTO 2030

Por tanto, ha hecho énfasis en la creación de un Plan Auto 2030, como tercera petición, para impulsar el desarrollo del sector automovilístico, que representa en España el 10% del PIB, dos millones de empleos y el 18% de las exportaciones, según ha cifrado en la presentación.

"Nosotros damos el paso, nosotros nos ponemos al frente, pero solos no lo vamos a conseguir... necesitamos un plan a largo plazo, que no sea cortoplacista, que nos proyecte al 2030 y más allá. Que sea un plan común, que no vaya de partido A o de partido B, que no vaya de compañía A, compañía B, que vaya de todos nosotros", ha remarcado.

El plan buscaría crear ecosistemas tecnológicos clave para España que dependen de la demanda del vehículo eléctrico "que no están en España, están en China, están en Estados Unidos, y cada día que pasa, teniendo cuotas de eléctricos baja, estamos dando una ventaja competitiva y tecnológica a Asia y a Estados Unidos. Con lo cual, esto es corresponsabilidad de todos nosotros".

PENSAR EN LAS REALIDADES FÍSICAS Y EN EL USUARIO FINAL

Por su parte, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha puesto en valor el aporte de la colaboración público-privada a través de los Perte VEC, que ha cifrado en un desembolso de fondos por 4.000 millones de euros para la transformación de la industria del automóvil en España.

"Así lo hemos tratado de plantear desde el primer momento con una apuesta inequívoca, una apuesta indiscutible de este Gobierno por la industria y por esta industria. 4.000 millones de euros en el Perte VEC. Sáquenme qué partida presupuestaria, de qué década, de qué estatura, de qué Gobierno ha planteado esto al sector en el pasado, que está movilizando estos fondos con esa gran apuesta, y en la que hay que reconocer y hay que valorar también la apuesta de la inversión privada", ha espetado el secretario de Estado.

Sin embargo, ha planteado asimismo pensar en "las realidades físicas" en los retos que se plantea la sociedad, como es la emergencia climática y cuyas consecuencias se han notado con las consecuencias de la DANA en Valencia.

"Hablamos de plazos de adaptación, de 'profit warning', pero también de subidas de dividendos en los últimos años. Cuando hablamos de tecnología, de mercado, de competencia internacional, yo creo que hay elementos que no tenemos, realidades físicas, realidades que no podemos cambiar solamente en el corto plazo desde la política pública ni desde la acción empresarial, yo creo que hay cuestiones que no podemos perder de perspectiva", ha explicado Groizard.

También pidió pensar en generar los elementos "desde la oferta y de la demanda" para que el usuario final pueda tomar la mejor decisión de su inversión. Y ha reiterado las palabras de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, el pasado martes de que el Plan Moves III estará de regreso "muy próximamente".

Y ha concluido que es importante la colaboración público-privada en la industria, "que es muy buena práctica, esa simbiosis, con la que estamos viendo evolucionar varios sectores. En España estamos viendo ya cómo ese impulso por las energías renovables ya genera señales de precios energéticos competitivos con respecto a nuestro entorno y ya está trayendo demanda industrial. Tanto industria existente que busca electrificarse, como nueva demanda que busca aterrizar en España".