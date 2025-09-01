Fabrice Cambolive, nuevo consejero de crecimiento del Grupo Renault.

François Provost anuncia nuevas incorporaciones, como la de Katrin Adt como nueva CEO de Dacia y Philippe Krief, nuevo CEO en Alpine

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ejecutivo francés Fabrice Cambolive, ha sido nombrado consejero de crecimiento ('chief growth officer', en sus siglas en inglés) dentro del grupo Renault, que se suma a su función actual como CEO de la marca Renault y como miembro del Leadership Team dentro de la organización.

En esta posición, Fabrice Cambolive supervisará tanto las marcas Renault como Dacia, garantizando un enfoque estratégico unificado y maximizando los ingresos en todos los mercados. Asimismo, liderará el desarrollo internacional del grupo en mercados prioritarios como India, América Latina y Corea.

Por otro lado, será responsable de ofrecer una experiencia de cliente fluida en todos los puntos de contacto: digital, marketing, red de concesionarios, posventa, retail propio Renault Group, en estrecha colaboración con los servicios financieros.

"Para afrontar los retos que tenemos por delante, necesitamos una organización que tome decisiones más rápidas, ejecute con mayor inteligencia y permanezca más cerca de nuestros clientes. Los cambios de liderazgo anunciados hoy reúnen a ejecutivos con talento, profundo conocimiento del sector, gran experiencia y, sobre todo, la credibilidad interna necesaria para marcar la diferencia", declaró el CEO de Renault Group, François Provost.

CAMBIOS EN LAS DIRECCIONES DE DACIA Y ALPINE

Dentro del grupo, Dacia ha sido una de las marcas que sufre modificaciones en su cúspide. La ejecutiva alemana Katrin Adt (antigua CEO de Smart) ha sido nombrada nueva CEO de la marca Dacia, en sustitución de Denis Le Vot, quien deja la compañía.

"Estoy entusiasmada por unirme a Renault Group y asumir el liderazgo de la marca Dacia. Es un privilegio contribuir a escribir el próximo capítulo de su extraordinaria historia de éxito, junto a un equipo excepcional", han sido las primeras palabras de Adt en su llegada a Dacia.

En nombre de Renault Group, quiero expresar mi agradecimiento a Denis por todos sus logros a lo largo de los años. Quiero dar la bienvenida a Katrin Adt, cuya experiencia en la industria automovilística será un activo clave para Dacia", ha mostado Provost.

En otros movimientos, Philippe Brunet ha sido nombrado director de tecnología (Chief Technology Officer en sus siglas en inglés) y se incorpora al equipo de liderazgo del grupo. Estará al frente de la ingeniería tanto para Renault Group como para Ampere.

Brunet secede a Philippe Krief, que continuará en el grupo como CEO de Alpine y también será miembro del equipo de liderazgo.

REFUERZO EN LAS ÁREAS DE COMPRAS, SUMINISTROS Y RR.HH.

Además, el grupo Renault ha reforzado sus áreas de compras, cadenas de suministro y recursos humanos. Por un lado con la llegada de Anthony Plouvier que ha sido designado como director de adquisiciones en sustitución de François Provost.

Así, también, el responsable de industria y calidad del grupo, Thierry Charvet, amplía su ámbito de responsabilidad para incluir la Cadena de Suministro a sus actuales funciones.

La anterior responsable de RR.HH, Claire Fanget ha sido seleccionada también directora de personas y organización ('chief people & organisation officer' en su siglas en inglés), en sustitución de Bruno Laforge, quien también abandona la compañía.