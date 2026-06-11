Faconauto confía en que el Congreso respalde la renovación del parque de la Ley de Movilidad Sostenible

Fachada del Congreso de los Diputados. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Faconauto confía en que los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados voten a favor de la proposición no de Ley relativa a la defensa del transporte en España ante los incumplimientos de la Ley de Movilidad Sostenible, que se debatirá y votará el próximo 16 de junio.

Su punto sexto insta al Gobierno a aprobar, publicar y poner en marcha de manera inmediata un Plan nacional de renovación del parque automovilístico, dirigido a sustituir los vehículos de mayor antigüedad por otros que cumplan la norma Euro 6d, incluidos los de ocasión. La disposición adicional vigesimoprimera de la ley fijó el 5 de marzo de 2026 como fecha límite para esta medida.

La patronal viene reclamando y trabajando con los grupos parlamentarios por un programa de renovación estable y previsible como instrumento central de la política de automoción del país, y considera que la activación del plan en los términos que marca la ley daría continuidad al desarrollo de una norma respaldada en su día por una amplia mayoría de la Cámara.

La puesta en marcha del plan respondería a tres objetivos de interés general. El primero es social: ante episodios de tensión en los mercados energéticos, son los hogares con menos poder adquisitivo -los que conservan los coches más antiguos y menos eficientes- quienes más pagan la dependencia energética de España, porque un vehículo de más de diez años consume entre un 20% y un 30% más por kilómetro que uno reciente equivalente.

El segundo es ambiental: la renovación reduce las emisiones del conjunto del transporte y acerca a España a los compromisos de descarbonización y de calidad de aire de la Unión Europea, y el tercero es la mejora de la seguridad vial, vinculada igualmente a la antigüedad media del parque.