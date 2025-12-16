Faconauto destaca el giro hacia el ciudadano en las nuevas propuestas europeas para la automoción

Archivo - La presidenta de Faconauto, Marta Blázquez - FRANCIS TSANG - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Faconauto ha valorado de forma positiva el enfoque adoptado por la Comisión Europea en las últimas propuestas para el sector de la automoción, al introducir mayor flexibilidad regulatoria y un planteamiento más realista centrado en el ciudadano.

En concreto, Faconauto se ha referido en un comunicado emitido este martes a la decisión de Bruselas de retirar el veto total a la comercialización de vehículos de combustión a partir de 2035 y permitir, en su lugar, una producción "limitada" de este tipo de automóviles hasta alcanzar un 10% de las emisiones de CO2 permitidas en 2021

Para la patronal de los concesionarios, la flexibilización de los objetivos de descarbonización a partir de 2035, permitiendo alcanzar el 90% de vehículos cero emisiones en lugar del 100%, supone un avance relevante.

"Esta decisión refleja que la Comisión ha identificado correctamente que parte de las dificultades para avanzar en la transición no se encuentran únicamente en la industria, sino también en el consumidor final", ha añadido.

Por otro lado, Faconauto ha tildado como "clave" la apuesta por impulsar un vehículo eléctrico europeo accesible en precio, capaz de llegar a una base amplia de ciudadanos. Para Faconauto, esta iniciativa es clave para activar la demanda, reforzar la competitividad industrial europea y evitar que la transición quede limitada a segmentos de renta alta o a determinados entornos urbanos.

No obstante, Faconauto subraya que los objetivos solo serán alcanzables si van acompañados de un plan ambicioso para todo el ecosistema del sector, particularmente de estímulo a la demanda, así como de una aceleración decidida del despliegue de infraestructuras de recarga, factores determinantes para generar confianza en el consumidor y dinamizar el mercado.

"Si Europa ha dado este paso es porque ha reconocido la necesidad de adaptar los objetivos a la realidad del mercado y del consumidor. En cualquier caso, estos objetivos no se conseguirán si no existe un plan ambicioso para todo el sector, que profundice en su enfoque hacia el ciudadano mediante planes de estímulo que impulsen el vehículo eléctrico y el desarrollo de los puntos de recarga", ha señalado la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez.