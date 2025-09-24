Archivo - Faconauto formaliza la incorporación de la Asociación Nacional de Concesionarios de Leapmotor. - FACONAUTO - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La patronal de los concesionarios Faconauto ha anunciado la incorporación de la Asociación Nacional de Concesionarios de Leapmotor, la marca de origen chino cuyo 50% del capital pertenece a Stellantis.

Leapmotor, a través de la alianza con Stellantis, empezó a operar comercialmente en España en septiembre de 2024 apostando por la red de concesionarios y configurándose como uno los países estratégicos para su crecimiento en Europa.

"La llegada de Leapmotor a nuestro mercado refleja la transformación y dinamismo que vive la automoción en España. Su incorporación a Faconauto refuerza nuestro papel como interlocutor ante las administraciones, el sector y la sociedad, y pone de manifiesto la importancia de que todas las redes de concesionarios estén representadas en la patronal", ha indicado la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez.

"La incorporación de la Asociación Leapmotor a Faconauto refuerza la voz común de los concesionarios, contribuye a la defensa de sus intereses y permitirá trabajar de manera más coordinada en los retos que afronta nuestro sector. Asimismo, supone un avance importante para el proyecto conjunto que venimos construyendo, basado en la colaboración, la unidad y el compromiso con los concesionarios que representamos", ha destacado el presidente de la Asociación Española de Leapmotor, Juan Manuel Hernández.

Faconauto integra hasta el momento 2.143 concesionarios de los que dependen aproximadamente 5.300 puntos de venta en España. Estas empresas generan 163.000 empleos directos, una facturación anual de 48.000 millones de euros y representan el 3% del PIB.