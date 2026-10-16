Faconauto plantea 35 medidas para renovar el parque automovilístico y dar estabilidad al sector

Archivo - La presidenta de la patronal de concesionarios (Faconauto), Marta Blázquez - FACONAUTO - Archivo

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Faconauto, la patronal que representa a los concesionarios oficiales de turismos y vehículos industriales en España, ha trasladado a las formaciones políticas una propuesta con 35 medidas agrupadas en siete ejes de actuación para la próxima legislatura, con el objetivo de impulsar la renovación del parque automovilístico y garantizar un marco estable para el sector.

El documento, elaborado de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, plantea medidas relacionadas con el apoyo a la automoción, la renovación de los vehículos, la fiscalidad, el transporte pesado, la infraestructura de recarga, la movilidad municipal y el empleo cualificado.

La organización considera que los próximos cuatro años deben servir para facilitar el acceso de ciudadanos y empresas a vehículos más modernos, seguros y eficientes, teniendo en cuenta su capacidad económica y las necesidades reales de movilidad.

En este sentido, la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez, ha defendido que la próxima legislatura debe centrarse en renovar el parque automovilístico español y evitar que la transformación de la movilidad deje atrás a las familias y empresas con menos recursos.

"Necesitamos políticas que tengan en cuenta las necesidades y las posibilidades económicas de las familias y de las empresas, para que acceder a un vehículo más moderno, seguro y eficiente no dependa exclusivamente de su capacidad económica", ha señalado.

UN PLAN NACIONAL PARA RENOVAR LOS VEHÍCULOS

Entre las principales propuestas de Faconauto figura el desarrollo del Plan Nacional de Renovación del Parque previsto en la Ley de Movilidad Sostenible aprobada en la pasada legislatura.

La patronal apuesta por facilitar la retirada de los vehículos más antiguos y su sustitución por otros menos contaminantes mediante incentivos abiertos a todas las tecnologías.

Según su planteamiento, las ayudas deberían ser mayores cuanto menores sean las emisiones del vehículo adquirido y complementar las subvenciones estatales directas para la compra de vehículos electrificados, canalizadas actualmente a través del Plan Auto+.

Faconauto defiende que estas medidas se conviertan en una política estructural y no dependan de convocatorias puntuales. Asimismo, reclama que los incentivos tengan en cuenta a los hogares con mayores dificultades económicas para cambiar de vehículo.

La organización sostiene que la renovación del parque contribuiría a mejorar la seguridad vial, reducir las emisiones y disminuir tanto el consumo como los costes de utilización de los vehículos.

UN MARCO FISCAL ESTABLE DURANTE CUATRO AÑOS

La segunda gran prioridad de la patronal es establecer un marco fiscal para el automóvil que permanezca estable durante toda la legislatura, al menos cuatro años.

Faconauto advierte de que la sucesión de incentivos temporales, el agotamiento de las convocatorias y las prórrogas de última hora generan incertidumbre y dificultan las decisiones de compra de los ciudadanos, así como la planificación de las inversiones empresariales.

Por ello, propone una fiscalidad que favorezca la adquisición de vehículos de bajas y cero emisiones y la renovación de las flotas, mediante medidas previsibles y sostenidas en el tiempo.

"Si queremos que las políticas de apoyo al automóvil tengan resultados, debemos darles continuidad y pensar más allá de cada ejercicio presupuestario", ha afirmado Blázquez.

UNA POLÍTICA DE ESTADO PARA LA AUTOMOCIÓN

Más allá de la renovación del parque y de la fiscalidad, Faconauto reclama que la automoción sea reconocida como un sector estratégico para España y cuente con una política de Estado que coordine las actuaciones de las distintas administraciones.

El documento incluye propuestas para mejorar la operatividad de la infraestructura de recarga, avanzar hacia criterios comunes en las políticas municipales de circulación y facilitar la renovación de los vehículos industriales.

También plantea reforzar la formación profesional, impulsar una FP dual atractiva tanto para los alumnos como para las empresas y captar talento para los concesionarios y talleres, ante las nuevas necesidades tecnológicas del sector.

La patronal considera que la experiencia de los concesionarios y su contacto directo con los ciudadanos pueden contribuir a diseñar políticas de movilidad más eficaces y adaptadas a la realidad del mercado.