Archivo - Faconauto prevé un año récord para el vehículo industrial pesado en 2026 con casi 60.000 ventas - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La patronal de concesionarios españoles Faconauto prevé que el mercado español del vehículo industrial cierre 2026 con cifras récord de matriculaciones y ha valorado positivamente la constitución del Grupo de Trabajo del Plan Auto Vehículo Pesado, impulsado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible dentro del Plan Auto España 2030.

La patronal estima que el ejercicio finalizará con 32.296 matriculaciones de vehículos industriales, un 4,2% más que en 2025, mientras que el segmento de vehículos pesados de más de 16 toneladas alcanzará las 27.594 unidades, un 5,6% más, lo que supondría superar los anteriores máximos registrados en ambos casos.

En este contexto, la organización ha destacado la primera reunión del Grupo de Trabajo celebrada el pasado 8 de julio, un foro que considera un paso adelante para desarrollar medidas específicas dirigidas al transporte pesado por carretera. Entre los ejes sobre los que trabajará este grupo figuran los incentivos para la adquisición de vehículos de cero y bajas emisiones, el despliegue de infraestructuras de recarga y repostaje y el apoyo a la industria fabricante instalada en España.

Faconauto ha defendido que los futuros programas de ayudas contemplen el achatarramiento vinculado a la compra de nuevos vehículos y que la renovación del parque no se limite únicamente a la electrificación, sino que tenga en cuenta todas las tecnologías disponibles para avanzar en la descarbonización de un parque cuya antigüedad media ronda los 15 años.

Asimismo, la patronal considera que estas iniciativas se alinean con el futuro Plan Nacional de Renovación del Parque Automovilístico previsto en la Ley de Movilidad Sostenible y con el Plan Social para el Clima, que contempla ayudas para la renovación de flotas pesadas mediante vehículos eléctricos y el achatarramiento de unidades anteriores a 2020.

En cuanto a la evolución del mercado, entre enero y junio se matricularon 15.909 vehículos industriales, un 13,2% más que en el mismo periodo del año anterior. Dentro de este segmento, los vehículos pesados de más de 16 toneladas aumentaron un 13,9%, hasta las 13.260 unidades, impulsados tanto por el crecimiento de los tractocamiones como de los camiones rígidos.

Según la organización, este crecimiento responde principalmente a la renovación de flotas que numerosos transportistas habían pospuesto en ejercicios anteriores, así como a una demanda que continúa siendo sólida en el transporte profesional pesado.

También apunta que los cambios regulatorios previstos, como la normativa Euro 7, las zonas de bajas emisiones o los futuros peajes asociados a las emisiones de CO2, están acelerando la sustitución de los vehículos más antiguos.

No obstante, Faconauto advierte de varios desafíos para el sector, entre ellos la transformación del perfil del cliente derivada de la concentración empresarial y la entrada de fondos de inversión en el transporte y la logística, la escasez de profesionales especializados en la posventa y el incremento de los costes operativos, factores que, a su juicio, afectan a la rentabilidad de los concesionarios.

Igualmente señala que el mercado de vehículos industriales de ocasión refleja una menor demanda por parte de autónomos y pequeñas flotas, mientras que considera que uno de los principales retos para los fabricantes asiáticos es desarrollar una red de posventa con cobertura suficiente en Europa.

La presidenta de la División de Industriales de Faconauto, Pilar Fernández, ha afirmado que el sector atraviesa "su mejor año en ventas desde 2017", aunque subrayó que afronta una profunda transformación marcada por los cambios tecnológicos, regulatorios y en el comportamiento de los clientes, así como por la presión que soporta la actividad de posventa debido al incremento de costes y a la falta de profesionales.