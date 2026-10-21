Faconauto reclama ayudas fiscales a empresas para renovar el parque automovilístico

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MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Faconauto, Marta Blázquez, ha reclamado "ayudas directas" para los ciudadanos y rebajas fiscales para las empresas con el fin de incentivar la renovación del parque automovilístico en España.

Así lo ha trasladado durante su participación este miércoles en la jornada 'El impacto de la renovación del parque en las emisiones, la seguridad vial y la economía', organizada por Fundación Repsol, junto con Sernauto, Faconauto y la Universidad Politécnica de Madrid, en la que ha pedido conocer qué medidas contempla cada partido político para el sector automovilístico.

Si bien la patronal de los concesionarios valora positivamente las medidas que han tomado algunas comunidades autónomas para contribuir a la renovación del parque automovilístico, entre sus solicitudes figura que "el nivel de decisión" pase al plano nacional.

"Le pedimos a los partidos políticos que en sus programas incluyan qué quieren de este sector. Tendrán que decirnos a uno de los sectores más importantes de la economía cómo entienden esta transición para el automóvil, para que podamos también nosotros votar en consecuencia de lo que ellos tienen la intención de hacer si gobernaran. Pedimos políticas de Estado", ha reivindicado Blázquez.

Para Faconauto, es "increíble" lo que se está innovando a nivel tecnológico y de seguridad en los nuevos vehículos que están llegando al mercado español y que, sin embargo, estas novedades no lleguen a toda la población.

"Más de 20 millones de propietarios de vehículos no tienen acceso a todas estas ventajas que te dan, además de calidad de conducción, seguridad vial. La solución pasa por un plan de renovación para evitar esta brecha tecnológica y social", ha argumentado.

Finalmente, ha pedido que esta transición pase también por una serie de medidas para incluir los coches más antiguos como una parte de la movilidad urbana, enfocado a aquellos que no pueden proceder a esta renovación de modelos.

"Hay espacio para todos, no hay política solamente para una parte de la tecnología, porque si queremos o nuestros políticos quieren, se puede hacer una política para todos y que nadie se quede descolgado de esta batalla", ha concluido.