Faconauto reclama que los datos del coche conectado se traduzcan en mejores servicios para el cliente - FACONAUTO

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Faconauto ha defendido que los datos generados por los vehículos conectados deben traducirse en mejores servicios para los usuarios y ha reivindicado el papel de los concesionarios en su gestión, coincidiendo con la entrada en una nueva fase del Reglamento Europeo de Datos, conocido como 'Data Act'.

La patronal de los concesionarios ha fijado su posición sobre esta normativa durante la celebración este martes en Madrid del II Observatorio de Innovación, IA y Transformación Tecnológica, organizado junto con la Asociación Madrileña de Distribuidores de Automóviles (AMDA).

El 'Data Act' reconoce desde septiembre de 2025 el derecho de los usuarios de productos conectados a acceder a la información que estos generan durante su utilización y a decidir con quién compartirla. Desde el pasado 12 de septiembre, los productos introducidos en el mercado deben estar diseñados para permitir ese acceso por defecto, lo que aplicado al automóvil implica que los vehículos nuevos deben estar preparados para facilitar la información que generan a sus usuarios.

EL 93% DE LOS CONCESIONARIOS YA TIENE ACCESO A LOS DATOS

Faconauto ha destacado que la distribución oficial no parte de cero ante este nuevo escenario. Según el estudio 'Transforming automotive markets: an economic and technical analysis', elaborado por el Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea, el 93% de los concesionarios y servicios oficiales europeos ya dispone de acceso tanto de lectura como de escritura a los datos generados por los vehículos.

La patronal considera que esta capacidad debe utilizarse como una herramienta para mejorar el mantenimiento, incrementar la seguridad y reforzar la confianza del cliente, y no como un privilegio de acceso a la información.

Las previsiones recogidas en el mismo estudio apuntan a que más del 93% de los vehículos nuevos vendidos en Europa contará en 2030 con niveles de conectividad capaces de soportar servicios relacionados con la reparación y el mantenimiento. Para 2035, más del 80% del parque automovilístico europeo estará conectado.

Además, el incremento de la automatización hará que los vehículos incorporen un mayor número de cámaras, radares, sensores y sistemas basados en software, lo que elevará las necesidades de diagnóstico, actualización y calibración y, con ello, la especialización técnica necesaria en los talleres.

EL CLIENTE, EN EL CENTRO DE LA GESTIÓN DE LOS DATOS

Faconauto ha insistido en que debe ser el propio usuario quien mantenga el control sobre la información generada por su vehículo y quien decida, dentro del marco establecido por la normativa, cómo utilizarla y con quién compartirla.

Para la patronal, el objetivo no debe limitarse al reconocimiento del derecho de acceso a los datos, sino conseguir que esa información se transforme en servicios concretos para el conductor. Entre ellos cita un mantenimiento más preventivo, diagnósticos más precisos, una mejor evaluación del estado de la batería, una correcta calibración de los sistemas de asistencia a la conducción (ADAS), una mayor trazabilidad del historial del vehículo y una atención más rápida y personalizada.

"Los datos que genera un coche tienen que servir para algo muy concreto, que es cuidar mejor de ese coche y de quien lo conduce", ha señalado la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez, quien ha defendido que el cliente mantenga el control de esa información y decida cómo y con quién compartirla.

En este sentido, reclama que el desarrollo del nuevo marco preserve la privacidad, la ciberseguridad de los vehículos, la protección de los datos personales y los secretos comerciales e industriales, al tiempo que permita impulsar la innovación y el desarrollo de nuevos servicios sin generar inseguridad jurídica.

Esta transformación también afecta a la posventa. Faconauto apunta que los concesionarios están incorporando nuevas herramientas, formación y conocimientos técnicos para intervenir sobre vehículos cada vez más complejos y poder disponer de la información necesaria cuando un cliente decida acudir a la red oficial y la normativa permita ese acceso.

FACONAUTO RECLAMA PARTICIPAR EN LAS NUEVAS REGLAS

La patronal también ha reclamado participar en la definición de las reglas que están configurando el futuro entorno digital del automóvil.

Faconauto reclama que la revisión tenga en cuenta también a la distribución oficial y que el acceso a los datos, al software, a los sistemas de diagnosis y a la calibración quede contemplado en la normativa.

"Si estamos construyendo las reglas de la vida digital del automóvil, la distribución tiene que estar en esa conversación y participar en el desarrollo de los nuevos servicios", ha afirmado Blázquez, que ha defendido que el usuario mantenga el control sobre sus datos para que estos se traduzcan en mejores servicios, mayor seguridad y eficiencia durante la vida útil del vehículo.