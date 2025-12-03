Archivo - Faconauto valora el Plan Auto como una oportunidad para impulsar el sector y dar "certeza al ciudadano" - FACONAUTO - Archivo

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Faconauto, la patronal de los concesionarios, ha valorado positivamente el Plan Auto 2030, presentado hoy por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Ministerio de Industria y Turismo, y que tendrá para el próximo año 2026 hasta 1.280 millones de euros para impulsar el vehículo eléctrico, de los cuales en el Plan Auto+, dotado con 400 millones de euros, introducirá ayudas directas en el momento de la adquisición de un vehículo electrificado.

"La continuidad de las ayudas más allá del 31 de diciembre aporta certeza al ciudadano que quiere transitar a la electrificación. Todo lo que sea ayudar a tener un mercado fuerte que apoye a nuestra industria es una buena noticia", ha mostrado la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez.

Desde Faconauto destacan que el plan llega en un momento determinante para el "futuro del sector y del país" y que hará consolidar una política industrial de Estado, reforzar el papel de la automoción en la transformación económica y climática, y plantear medidas concretas para proteger el empleo, impulsar la innovación y acompañar al ciudadano en su transición hacia la movilidad electrificada.

UN MODELO MÁS ÁGIL PARA LOS CIUDADANOS

Durante la presentación, el presidente del Gobierno subrayó que "la adquisición de un vehículo eléctrico sigue representando una inversión significativa para muchas familias".

Tal y como demandaba el sector desde hace meses, las subvenciones serán directas y gestionadas desde el Gobierno central y no por las comunidades autónomas como ocurre con el actual Plan Moves III.

Para la patronal de los concesionarios, este modelo representa un paso adelante hacia una política pública "más coherente" por medio de un sistema de aplicación más ágil como fue el Plan Reinicia Auto+ en la Comunidad Valenciana, donde los ciudadanos se beneficiaron de ayudas en el momento de la compra tras la dana.

"Ya estamos trabajando con el Gobierno para que este anuncio se convierta cuanto antes en realidad, pero recordamos que el actual Moves está operativo hasta el 31 de diciembre, con ayudas de hasta 7.000 euros y una bonificación del 15% en el IRPF", ha señalado Marta Blázquez.

Por otro lado, Faconauto considera que este anuncio llega en un "punto de inflexión para la automoción", marcado por las tensiones económicas y la necesidad de acelerar la electrificación sin poner en riesgo el equilibrio del mercado.

Además del impulso a la demanda, el Plan España Auto 2030 contempla 580 millones de euros para el Perte VEC y 300 millones para la instalación de nuevos puntos de recarga en 'zonas sombra', medidas que refuerzan la competitividad industrial y la consolidación de la infraestructura de movilidad eléctrica.

En este contexto, Marta Blázquez ha concluido que "la estrategia presentada es una oportunidad para fortalecer la industria española; abre una vía real para consolidar la competitividad de toda la automoción y seguir atrayendo inversiones en los próximos años".