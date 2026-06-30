Facua denuncia a Click Rent por exigir fianzas de hasta 4.000 euros a clientes sin tarjeta de embarque

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MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Facua ha denunciado a la empresa Click Rent ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por imponer condiciones económicas diferentes a los usuarios que alquilan un vehículo en sus oficinas de aeropuerto en función de si presentan o no una tarjeta de embarque asociada a un vuelo.

Según ha informado la organización de consumidores, las condiciones generales de contratación de la empresa establecen que las oficinas ubicadas en aeropuertos exigen un número de vuelo válido para formalizar la recogida del vehículo. No obstante, permiten también el alquiler a residentes o clientes que no disponen de vuelo asociado, aunque en estos casos condicionan la operación al depósito de una fianza considerablemente superior.

En concreto, Facua señala que mientras los clientes que presentan una tarjeta de embarque pueden acceder al servicio en condiciones ordinarias, aquellos que no viajan en avión pueden verse obligados a constituir depósitos de garantía de entre 2.000 y 4.000 euros, en función de la categoría del vehículo contratado.

La asociación considera que esta práctica supone la aplicación de condiciones económicas "claramente más gravosas" para determinados consumidores únicamente por no disponer de un vuelo asociado a la reserva.

Asimismo, advierte de que esta política afecta especialmente a los residentes, quienes, al no necesitar desplazarse en avión para contratar un vehículo de alquiler, deben inmovilizar una cantidad de dinero muy superior para acceder al mismo servicio.

Facua sostiene que no existe una justificación objetiva, proporcionada y transparente que legitime la diferencia en la cuantía de la fianza exclusivamente en función de la presentación de una tarjeta de embarque, lo que, a su juicio, provoca un perjuicio económico para estos usuarios.

En su denuncia, la organización recuerda que el artículo 85 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios considera abusivas las cláusulas que permitan modificar el precio pactado sin razones objetivas o que otorguen al empresario la facultad de incrementar el coste final sin reconocer al consumidor el derecho a resolver el contrato.

Igualmente, cita el artículo 87 de la misma norma, que califica como abusivas las cláusulas que determinen una falta de reciprocidad en el contrato o impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos de los consumidores.

Por todo ello, Facua reclama que se investigue si las condiciones aplicadas por Click Rent en sus oficinas de aeropuerto vulneran la normativa de protección de los consumidores. En caso de confirmarse las irregularidades, la asociación reclama la apertura de un expediente sancionador contra la empresa.

Asimismo, la organización ha animado a los usuarios que consideren haber sido afectados por este tipo de condiciones durante la contratación de un vehículo de alquiler a ponerse en contacto con la asociación para recibir asesoramiento y tramitar, en su caso, las correspondientes reclamaciones.

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