Facua denuncia a Enterprise por cláusulas que permitirían cancelar reservas confirmadas sin causa

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MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a Enterprise Rent a Car ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por incluir, según la asociación, cláusulas abusivas en sus condiciones de contratación que permitirían a la empresa cancelar unilateralmente reservas, incluso cuando ya han sido confirmadas, sin alegar ningún motivo y sin compensar a los afectados.

La organización de consumidores asegura haber localizado esta condición en el apartado 'Reservas y operaciones' de la página web de Enterprise, dentro de las condiciones generales de contratación.

En concreto, Facua señala que la empresa establece que las solicitudes de reserva están sujetas a su aceptación y que, salvo en las opciones de pago anticipado, tanto el consumidor como Enterprise podrían cancelar una reserva, haya sido confirmada o no, "por cualquier motivo o sin ningún motivo", sin que exista responsabilidad para ninguna de las partes.

A juicio de Facua, esta condición permitiría a la compañía desvincularse de una reserva previamente aceptada y confirmada sin necesidad de justificar su decisión y sin asumir responsabilidad frente al consumidor por los posibles perjuicios derivados de la cancelación.

La asociación considera que esta situación generaría un desequilibrio contractual entre la empresa y el usuario, al atribuir a Enterprise una facultad de cancelación unilateral que no estaría sometida a una causa concreta ni a una obligación de compensación.

FACUA PIDE UNA INVESTIGACIÓN

Por estos motivos, Facua ha solicitado a la Dirección General de Consumo que investigue las condiciones de contratación de Enterprise Rent a Car para determinar si la cláusula denunciada puede considerarse abusiva y si vulnera la normativa de protección de los consumidores.

La asociación también ha pedido que, en caso de que se confirme la existencia de una infracción, se abra el correspondiente expediente sancionador contra la compañía de alquiler de vehículos.

Facua fundamenta su denuncia en el artículo 82 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que establece que pueden considerarse abusivas aquellas cláusulas no negociadas individualmente que, contra las exigencias de la buena fe, provoquen un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor.

Asimismo, la organización cita el artículo 85 de la misma norma, relativo a las cláusulas que atribuyen al empresario facultades de interpretación o modificación unilateral del contrato, salvo que existan motivos válidos especificados en el propio contrato.

Facua sostiene que la cláusula incluida por Enterprise podría encajar en estos supuestos al permitir a la compañía cancelar reservas sin necesidad de especificar una causa.