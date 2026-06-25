La Federación Internacional del Automóvil (FIA) gana 6,7 millones de euros en 2025, un 43% más

Federación Internacional del Automóvil (FIA) - FIA

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Internacional del Automóvil (FIA), organismo rector del automovilismo deportivo a nivel mundial, obtuvo un beneficio de 6,7 millones de euros en 2025, un 43% más que en el ejercicio precedente, según ha informado este jueves.

Los ingresos ascendieron a los 191,7 millones de euros, representando un incremento del 5% desde el ejercicio 2024. El desempeño se sustenta en una estrategia comercial más fuerte, con mayor disciplina de control de costes y una supervisión financiera más rigurosa en toda la organización.

Además, ha cerrado el ejercicio con una sólida posición financiera, con efectivo y equivalentes de efectivo que representan el 73% del balance, un incremento del 6% respecto al año pasado, una ratio de fondos propios del 49%, y cero deuda financiera.

Para el máximo responsable del Senado de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Carmelo Sanz de Barros, "la transformación de la FIA ha permitido adoptar un enfoque más moderno y ágil, que responde mejor a las necesidades de todos los grupos de interés de la organización".

FORTALECIMIENTO DEL ENFOQUE COMERCIAL

Los resultados de 2025 han estado respaldados por el excelente rendimiento de los principales campeonatos y actividades comerciales de la FIA. Entre ellas destaca el avance de un nuevo modelo de promoción del Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC), los buenos resultados del Campeonato del Mundo de Resistencia (WEC) y la implementación de nuevos reglamentos.

Asimismo, la histórica ampliación del contrato con Fórmula E Holdings Limited, promotora del Campeonato del Mundo ABB FIA de Fórmula E, ha generado una ganancia de 20 millones de euros, evidenciando el continuo crecimiento de este campeonato.

En el ámbito deportivo, en 2025, la FIA ha continuado fortaleciendo las bases de sus campeonatos y estructuras competitivas. De hecho, la firma del acuerdo de gobernanza del Pacto de la Concordia con Fórmula One Group estableció un modelo de gobernanza estructurado para el automovilismo deportivo, que ayudará a asegurar su futuro a largo plazo.

"Seis meses después del inicio de mi segundo mandato como presidente de la FIA, sigo plenamente comprometido con garantizar una organización rentable y financieramente sostenible. Hoy me enorgullece comprobar que seguimos cumpliendo esta misión, logrando el mejor resultado operativo de la FIA en diez años y consolidando los importantes avances alcanzados", ha subrayado el presidente.