Feneval comunica la salida de su presidente Juan Luis Barahona, tras siete años en el cargo

Juan Luis Barahona - Feneval

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor (Feneval) ha comunicado este lunes la salida de Juan Luis Barahona, quien emprende una nueva etapa profesional tras su trayectoria como presidente de la federación.

Desde Feneval han querido expresar su "sincero agradecimiento" por su dedicación y compromiso durante los últimos años. Del mismo modo, han puesto en valor su contribución al fortalecimiento y consolidación de la patronal como entidad de referencia del sector del alquiler de vehículos en España.

Su trabajo ha formado parte de una etapa clave para Feneval, marcada por el impulso institucional, la defensa de los intereses del sector y el avance en proyectos orientados a reforzar el papel del 'rent a car' dentro de la movilidad y la economía del país.

"Feneval le desea a Juan Luis Barahona el mayor de los éxitos en sus próximos retos profesionales y personales, agradeciéndole nuevamente su implicación y la labor desarrollada durante estos años", ha trasladado la federación.

Barahona ha ejercido durante siete años como presidente de Feneval, desde que fue nombrado en marzo de 2019 tras la jubilación de su anterior presidente Miguel Ángel Saavedra. El nombramiento de un nuevo presidente corresponderá a la asamblea de Feneval.