Feneval nombra a Ignacio Manzano presidente en funciones tras la salida de Juan Luis Barahona - FENEVAL

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor (Feneval) ha comunicado que su Asamblea ratificó este jueves por unanimidad el nombramiento de Ignacio Manzano, hasta ahora vicepresidente de la organización, como nuevo presidente en funciones de la patronal.

Según ha informado la federación, el relevo se produce tras la salida de Juan Luis Barahona por motivos profesionales y tiene como objetivo garantizar una transición "ordenada y estable" al frente de la organización hasta que concluya, en los próximos meses, el proceso interno de selección y ratificación definitiva de la nueva presidencia.

Manzano ocupa la vicepresidencia de Feneval desde 2020 y cuenta con una amplia trayectoria vinculada al sector de la movilidad, especialmente en compañías relacionadas con el negocio del rent-a-car y las VTC, además de una destacada experiencia en el ámbito asociativo y patronal.

La federación ha destacado que su conocimiento del sector y de la actividad empresarial permitirá dar continuidad a la labor desarrollada por Feneval durante los últimos años, así como reforzar su papel como interlocutor institucional ante las administraciones públicas, organismos y entidades sectoriales.

Asimismo, Manzano ejerce actualmente como presidente de Aseval-Madrid, la Asociación Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor de Madrid, integrada en Feneval, una responsabilidad que, según la organización, refuerza su perfil asociativo y su conocimiento de las distintas realidades territoriales que conforman el sector.