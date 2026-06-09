La Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid cierra su edición de 2026 con más de 30.000 visitantes

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MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La XI edición de la Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid (VEM 2026) cerró el pasado domingo 7 de junio sus puertas en Madrid Río tras tres jornadas en las que más de 30.000 ciudadanos pudieron conocer, probar y descubrir las últimas novedades de la movilidad eléctrica.

El certamen, organizado por Aedive, el Ayuntamiento de Madrid y el portal Movilidadelectrica.com, ha mantenido una elevada afluencia de público, similar a la de anteriores ediciones. Además, las marcas participantes han trasladado a la organización una percepción muy positiva del nuevo emplazamiento en Madrid Río, muy próximo al centro de la capital.

Durante los tres días de feria, los asistentes pudieron probar más de un centenar de vehículos eléctricos, participar en pruebas dinámicas y conocer de primera mano las últimas innovaciones en infraestructura de recarga, servicios energéticos y soluciones de movilidad sostenible gracias a la participación de más de 40 marcas expositoras que representan toda la cadena de valor del sector.

"El vehículo eléctrico ha experimentado un cambio que se ha percibido entre la ciudadanía como entusiasmo: el usuario ya no busca coches, sino una experiencia de conducción digital y tecnológica donde la clave ya no es la electrificación sino el software", ha destacado el director general de Aedive, Arturo Pérez de Lucía.

Las empresas que han dado su respaldo a la edición 2026 del VEM han sido EcoMutua y Renault como patrocinadores Platino; Endesa, Iberdrola, Moeve, Octopus Energy y Repsol como patrocinadores Oro; y Ohme/EAVE en la categoría Premium, además de todas las marcas y empresas expositoras que han contribuido al éxito del certamen.

Concluida esta undécima edición, la organización ya trabaja en VEM 2027 con el objetivo de seguir acercando la movilidad eléctrica a la ciudadanía, impulsar el conocimiento sobre esta tecnología y consolidar este espacio como el gran punto de encuentro entre usuarios, industria y administraciones.